Глава Оренбурга призвал жителей зоны подтопления срочно эвакуироваться
Ситуация с паводком в Оренбурге ухудшается, уровень воды приближается к критическому значению. Жители, которые находятся в зоне подтопления, должны немедленно эвакуироваться, написал в своем Telegram-канале глава города Сергей Салмин.
Утром уровень воды в реке Урал зафиксирован на отметке 872 см и подходит к опасному значению, которое составляет 930 см.
«Вода может прийти ночью, вы подвергаете свою жизнь, жизни близких опасности! Абсолютно всем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома. Не откладывайте эвакуацию! Ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться. Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас», – написал Салмин.
Глава Оренбурга призвал не бояться оставлять дома, поскольку полиция и спасатели патрулируют подтопленные районы, чтобы не допустить мародерства. Для эвакуации организовано дежурство транспорта, развернуты пункты временного и постоянного размещения.
Он сообщил, что подтоплено уже 2015 участков, 1535 домовладений, в том числе 188 из них – за последние сутки. За 7 апреля было эвакуировано 153 человека, включая 35 детей, сообщил Салмин. 45 садовых некоммерческих товариществ (СНТ) отключены от электроснабжения, 20 – от газа. Также отключен газ и частично электричество в поселке Кузнечный. При этом распространяемые в мессенджерах сведения об отключении холодной воды в Оренбурге не соответствуют действительности, заявил Салмин.
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В следующие два дня произошли прорывы дамбы, началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По сообщению Росгидромета, уже 8 апреля паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок, 10 апреля ожидается пик.
В общей сложности, по информации областной администрации, в регионе затоплены 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок. Эвакуированы 6127 местных жителей. По предварительным данным Минстроя РФ, ущерб инфраструктуре составляет около 21 млрд руб.