Глава Оренбурга призвал жителей зоны подтопления срочно эвакуироваться

Он сообщил, что подтоплено уже 2015 участков, 1535 домовладений, в том числе 188 из них – за последние сутки. За 7 апреля было эвакуировано 153 человека, включая 35 детей, сообщил Салмин. 45 садовых некоммерческих товариществ (СНТ) отключены от электроснабжения, 20 – от газа. Также отключен газ и частично электричество в поселке Кузнечный. При этом распространяемые в мессенджерах сведения об отключении холодной воды в Оренбурге не соответствуют действительности, заявил Салмин.