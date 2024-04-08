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Глава Оренбурга призвал жителей зоны подтопления срочно эвакуироваться

Ведомости

Ситуация с паводком в Оренбурге ухудшается, уровень воды приближается к критическому значению. Жители, которые находятся в зоне подтопления, должны немедленно эвакуироваться, написал в своем Telegram-канале глава города Сергей Салмин.

Утром уровень воды в реке Урал зафиксирован на отметке 872 см и подходит к опасному значению, которое составляет 930 см.

«Вода может прийти ночью, вы подвергаете свою жизнь, жизни близких опасности! Абсолютно всем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома. Не откладывайте эвакуацию! Ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться. Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас», – написал Салмин.

Глава Оренбурга призвал не бояться оставлять дома, поскольку полиция и спасатели патрулируют подтопленные районы, чтобы не допустить мародерства. Для эвакуации организовано дежурство транспорта, развернуты пункты временного и постоянного размещения.

Он сообщил, что подтоплено уже 2015 участков, 1535 домовладений, в том числе 188 из них – за последние сутки. За 7 апреля было эвакуировано 153 человека, включая 35 детей, сообщил Салмин. 45 садовых некоммерческих товариществ (СНТ) отключены от электроснабжения, 20 – от газа. Также отключен газ и частично электричество в поселке Кузнечный. При этом распространяемые в мессенджерах сведения об отключении холодной воды в Оренбурге не соответствуют действительности, заявил Салмин.

4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В следующие два дня произошли прорывы дамбы, началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По сообщению Росгидромета, уже 8 апреля паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок, 10 апреля ожидается пик.

В общей сложности, по информации областной администрации, в регионе затоплены 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок. Эвакуированы 6127 местных жителей. По предварительным данным Минстроя РФ, ущерб инфраструктуре составляет около 21 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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