Испания решила отменить выдачу «золотых виз» покупателям дорогой недвижимости

Испания и некоторые другие европейские страны запустили программу «золотых виз» после мирового финансового кризиса 2008 г. для борьбы с дефицитом бюджета и привлечения средств. Многие европейские чиновники уже давно призывают правительства отменить эти программы, так как они являются «недемократичными» и помогают потенциальным преступниками «отмывать» незаконно полученные деньги.