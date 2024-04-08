Испания решила отменить выдачу «золотых виз» покупателям дорогой недвижимости
Испания планирует отменить программу выдачи «золотых виз» иностранным покупателям дорогой недвижимости для того, чтобы не допустить сокращения предложения на внутреннем рынке, пишет Bloomberg со ссылкой на премьер-министра страны Педро Санчеза.
По его словам, мера призвана показать, что владение жильем является «правом, а не просто спекулятивным бизнесом».
В рамках программы граждане не входящих в Евросоюз стран могут получить постоянный вид на жительство при покупке жилой недвижимости в Испании на сумму 500 000 евро. В прошлом году аналогичное решение приняли Португалия и Ирландия, по данным агентства, программы «золотых виз» пользовалась популярностью среди состоятельных выходцев из Китая.
Испания и некоторые другие европейские страны запустили программу «золотых виз» после мирового финансового кризиса 2008 г. для борьбы с дефицитом бюджета и привлечения средств. Многие европейские чиновники уже давно призывают правительства отменить эти программы, так как они являются «недемократичными» и помогают потенциальным преступниками «отмывать» незаконно полученные деньги.