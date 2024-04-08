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Испания решила отменить выдачу «золотых виз» покупателям дорогой недвижимости

Ведомости

Испания планирует отменить программу выдачи «золотых виз» иностранным покупателям дорогой недвижимости для того, чтобы не допустить сокращения предложения на внутреннем рынке, пишет Bloomberg со ссылкой на премьер-министра страны Педро Санчеза.

По его словам, мера призвана показать, что владение жильем является «правом, а не просто спекулятивным бизнесом».

В рамках программы граждане не входящих в Евросоюз стран могут получить постоянный вид на жительство при покупке жилой недвижимости в Испании на сумму 500 000 евро. В прошлом году аналогичное решение приняли Португалия и Ирландия, по данным агентства, программы «золотых виз» пользовалась популярностью среди состоятельных выходцев из Китая.

Испания и некоторые другие европейские страны запустили программу «золотых виз» после мирового финансового кризиса 2008 г. для борьбы с дефицитом бюджета и привлечения средств. Многие европейские чиновники уже давно призывают правительства отменить эти программы, так как они являются «недемократичными» и помогают потенциальным преступниками «отмывать» незаконно полученные деньги.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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