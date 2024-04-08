В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Тело оперного певца Евгения Кунгурова нашли возле дома в центре Москвы, пишет агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Вечером в понедельник под окнами жилого дома на Зоологической улице в центре Москвы было обнаружено тело Евгения Кунгурова. По предварительным данным, он покончил с собой», – привело агентство сообщение источника.
В экстренных службах агентству рассказали, что полицию вызвала жена певца, которая незадолго до инцидента получила от него сообщение с предупреждением о том, что он покончит с собой.
Евгений Кунгуров родился 18 июля 1983 г. в городе Заречный Свердловской области. После окончания Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского получил приглашение в московский театр «Новая опера». В сентябре 2014 г. Кунгуров был утвержден ведущим программы «Романтика романса» на телеканале «Культура». В январе 2023 г. певец получил благодарственное письмо президента РФ Владимира Путина за активное участие в общественно-политической жизни российского общества.