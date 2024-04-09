Госдума приняла проект по защите прав граждан при возврате долгов по ЖКХ
Госдума во втором чтении приняла законопроект, запрещающий привлекать коллекторские агентства к возврату долгов по ЖКХ более широкого перечня граждан. Соответствующий документ размещен на думской базе.
«В настоящее время управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, ресурсоснабжающая организация и т. п. не вправе передавать долги физлиц коллекторам», – пояснили в Госдуме.
Проект с соответствующими поправками в Жилищный кодекс РФ был внесен в Думу в марте 2020 г. В пояснительной записке к нему указывалось, что прямой запрет на заключение управляющими компаниями посреднических договоров с коллекторами «имеет важнейшее социальное значение».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект, пояснял, что его принятие позволит расширить перечень лиц, которые не могут уступать право по возврату задолженности. Так, в него включат наймодателей по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда соцпользования, а также по договору найма государственного или муниципального жилищного фонда.