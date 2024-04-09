Госдума приняла проект по защите прав граждан при возврате долгов по ЖКХ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект, пояснял, что его принятие позволит расширить перечень лиц, которые не могут уступать право по возврату задолженности. Так, в него включат наймодателей по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда соцпользования, а также по договору найма государственного или муниципального жилищного фонда.