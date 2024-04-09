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Госдума приняла проект по защите прав граждан при возврате долгов по ЖКХ

Ведомости

Госдума во втором чтении приняла законопроект, запрещающий привлекать коллекторские агентства к возврату долгов по ЖКХ более широкого перечня граждан. Соответствующий документ размещен на думской базе.

«В настоящее время управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, ресурсоснабжающая организация и т. п. не вправе передавать долги физлиц коллекторам», – пояснили в Госдуме.

Проект с соответствующими поправками в Жилищный кодекс РФ был внесен в Думу в марте 2020 г. В пояснительной записке к нему указывалось, что прямой запрет на заключение управляющими компаниями посреднических договоров с коллекторами «имеет важнейшее социальное значение».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект, пояснял, что его принятие позволит расширить перечень лиц, которые не могут уступать право по возврату задолженности. Так, в него включат наймодателей по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда соцпользования, а также по договору найма государственного или муниципального жилищного фонда.

В 2019 г. был принят закон, запрещающий передавать коллекторам долги по ЖКХ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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