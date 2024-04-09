Суд приговорил к условному сроку виновного в гибели поэта Рубинштейна водителя
Водителя, сбившего насмерть поэта и публициста Льва Рубинштейна на пешеходном переходе в Москве, приговорили к одному году и восьми месяцам условно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.
Суд признал автомобилиста виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
«…ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год восемь месяцев условно с испытательным сроком в течение трех лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев», – говорится в сообщении прокуратуры.
Рубинштейна сбила машина 8 января на улице Образцова в столице. Он был госпитализирован в Институт скорой помощи имени Склифосовского. Бывший председатель совета центра «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован) Александр Черкасов уточнил, что Рубинштейн поступил в больницу с переломами и черепно-мозговой травмой. По данным правозащитника, поэта прооперировали. О смерти поэта стало известно 14 января.
Столичный дептранс опубликовал видео с моментом аварии и отметил, что водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом, который пересекал Рубинштейн. Отмечалось, что по предварительным данным, за собственником автомобиля за последний год числится 19 эпизодов нарушений ПДД.
Льву Рубинштейну было 76 лет. Он родился в Москве в 1947 г., окончил филологический факультет МГГУ им. М. А. Шолохова (ранее Московский государственный заочный педагогический институт). Поэт известен созданием собственного жанра – стихи на карточках. Рубинштейн, наряду с Всеволодом Некрасовым и Дмитрием Приговым, является одним из основоположников и лидеров московского концептуализма.