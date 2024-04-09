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Суд приговорил к условному сроку виновного в гибели поэта Рубинштейна водителя

Ведомости

Водителя, сбившего насмерть поэта и публициста Льва Рубинштейна на пешеходном переходе в Москве, приговорили к одному году и восьми месяцам условно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Суд признал автомобилиста виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«…ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год восемь месяцев условно с испытательным сроком в течение трех лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев», – говорится в сообщении прокуратуры.

Рубинштейна сбила машина 8 января на улице Образцова в столице. Он был госпитализирован в Институт скорой помощи имени Склифосовского. Бывший председатель совета центра «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован) Александр Черкасов уточнил, что Рубинштейн поступил в больницу с переломами и черепно-мозговой травмой. По данным правозащитника, поэта прооперировали. О смерти поэта стало известно 14 января.

Столичный дептранс опубликовал видео с моментом аварии и отметил, что водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом, который пересекал Рубинштейн. Отмечалось, что по предварительным данным, за собственником автомобиля за последний год числится 19 эпизодов нарушений ПДД.

Льву Рубинштейну было 76 лет. Он родился в Москве в 1947 г., окончил филологический факультет МГГУ им. М. А. Шолохова (ранее Московский государственный заочный педагогический институт). Поэт известен созданием собственного жанра – стихи на карточках. Рубинштейн, наряду с Всеволодом Некрасовым и Дмитрием Приговым, является одним из основоположников и лидеров московского концептуализма. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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