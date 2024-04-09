Суд приговорил к условному сроку виновного в гибели поэта Рубинштейна водителя

«…ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год восемь месяцев условно с испытательным сроком в течение трех лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев», – говорится в сообщении прокуратуры.