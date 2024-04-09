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В Литве задержан подозреваемый в нападении с коктейлем Молотова на посольство РФ

Ведомости

Полиция Литвы задержала подозреваемого в нападении на посольство России в Вильнюсе с использованием «коктейлей Молотова», передает Delfi со ссылкой на Главный комиссариат полиции округа.

По данным полиции, задержан мужчина 1974 г. рождения. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В настоящий момент решается вопрос о назначении меры пресечения подозреваемому. По уголовной статье о порче имущества общественно опасным способом ему грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы сроком до пяти лет.

Ночью 7 апреля неизвестный бросил в здание российского посольства бутылку с зажигательной смесью. В результате нападения был поврежден фасад диппредставительства. На следующий день нападение повторилось.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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