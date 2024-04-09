В Литве задержан подозреваемый в нападении с коктейлем Молотова на посольство РФ

По данным полиции, задержан мужчина 1974 г. рождения. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В настоящий момент решается вопрос о назначении меры пресечения подозреваемому. По уголовной статье о порче имущества общественно опасным способом ему грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы сроком до пяти лет.