В Литве задержан подозреваемый в нападении с коктейлем Молотова на посольство РФ
Полиция Литвы задержала подозреваемого в нападении на посольство России в Вильнюсе с использованием «коктейлей Молотова», передает Delfi со ссылкой на Главный комиссариат полиции округа.
По данным полиции, задержан мужчина 1974 г. рождения. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В настоящий момент решается вопрос о назначении меры пресечения подозреваемому. По уголовной статье о порче имущества общественно опасным способом ему грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы сроком до пяти лет.
Ночью 7 апреля неизвестный бросил в здание российского посольства бутылку с зажигательной смесью. В результате нападения был поврежден фасад диппредставительства. На следующий день нападение повторилось.