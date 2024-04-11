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Все страны БРИКС подтвердили участие в Играх в Казани

Ведомости

Более 50 стран, в том числе все страны БРИКС, подтвердили участие в Играх БРИКС в Казани. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на выступлении в рамках форума «Мы вместе. Спорт», пишет ТАСС.

По словам Матыцина, изначально Игры БРИКС планировались в скромном формате, однако потом Минспорта совместно с Республикой Татарстан приняли решение сделать их открытыми. Были приглашены не только страны БРИКС.

Столица Татарстана примет международный спортивный форум с 12 по 23 июня 2024 г. По словам Матыцина, соревнования не являются альтернативой Олимпийским играм и не нарушают международный спортивный календарь. В августе 2024 г. в Казани пройдет встреча глав государств, Игры БРИКС предварят саммит. Столицу Татарстана выбрали после того, как в мае 2023 г. президент России Владимир Путин поручил представить предложения по проведению Игр с участием стран БРИКС в России. Игры БРИКС завершатся за месяц до старта Олимпийских игр 2024 г. в Париже. Столица Франции примет соревнования с 26 июля по 11 августа.

Спортсмены из нынешних пяти стран - членов БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних Олимпийских играх 2020 г. в Токио. Большую часть наград обеспечили спортсмены из Китая (88 медалей и второе место в общем зачете Игр) и России (71 медаль, пятое место). При этом золотые медали в столице Японии выиграли спортсмены из всех пяти стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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