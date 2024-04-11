Все страны БРИКС подтвердили участие в Играх в Казани

Столица Татарстана примет международный спортивный форум с 12 по 23 июня 2024 г. По словам Матыцина, соревнования не являются альтернативой Олимпийским играм и не нарушают международный спортивный календарь. В августе 2024 г. в Казани пройдет встреча глав государств, Игры БРИКС предварят саммит. Столицу Татарстана выбрали после того, как в мае 2023 г. президент России Владимир Путин поручил представить предложения по проведению Игр с участием стран БРИКС в России. Игры БРИКС завершатся за месяц до старта Олимпийских игр 2024 г. в Париже. Столица Франции примет соревнования с 26 июля по 11 августа.