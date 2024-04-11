Все страны БРИКС подтвердили участие в Играх в Казани
Более 50 стран, в том числе все страны БРИКС, подтвердили участие в Играх БРИКС в Казани. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на выступлении в рамках форума «Мы вместе. Спорт», пишет ТАСС.
По словам Матыцина, изначально Игры БРИКС планировались в скромном формате, однако потом Минспорта совместно с Республикой Татарстан приняли решение сделать их открытыми. Были приглашены не только страны БРИКС.
Столица Татарстана примет международный спортивный форум с 12 по 23 июня 2024 г. По словам Матыцина, соревнования не являются альтернативой Олимпийским играм и не нарушают международный спортивный календарь. В августе 2024 г. в Казани пройдет встреча глав государств, Игры БРИКС предварят саммит. Столицу Татарстана выбрали после того, как в мае 2023 г. президент России Владимир Путин поручил представить предложения по проведению Игр с участием стран БРИКС в России. Игры БРИКС завершатся за месяц до старта Олимпийских игр 2024 г. в Париже. Столица Франции примет соревнования с 26 июля по 11 августа.
Спортсмены из нынешних пяти стран - членов БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних Олимпийских играх 2020 г. в Токио. Большую часть наград обеспечили спортсмены из Китая (88 медалей и второе место в общем зачете Игр) и России (71 медаль, пятое место). При этом золотые медали в столице Японии выиграли спортсмены из всех пяти стран.