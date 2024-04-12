Минтранс поручил усилить защиту аэропортов от атак дронов

Источник в одном из аэропортовых холдингов заявил, что поручение адресовано не операторам аэропортов, а специализированным организациям – подразделениям транспортной безопасности (ПТБ). Другой собеседник обратил внимание, что операторы сегодня не могут сбивать беспилотники в зоне аэродрома, но такое право есть, к примеру, у управления ведомственной охраны Минтранса.