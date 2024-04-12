Минтранс поручил усилить защиту аэропортов от атак дронов
Поручение касается аэродромов первой и второй категорий объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ) – с наибольшими рисками внешнего воздействия или с высоким потенциальным ущербом в случае осуществления атак. В общей сложности в РФ есть более 50 таких аэропортов, включая аэровокзалы в Москве, Краснодаре, Симферополе, Минеральных Водах и др. Поручение не затронет аэродромы совместного базирования с Минобороны.
По словам собеседника, аэропорты должны будут научиться определять модели дронов, способы реализации потенциальных угроз, а также учитывать меры по противодействию угрозе взрыва с помощью беспилотника. В пресс-службе Минтранса РБК подтвердили разработку рекомендаций для защиты аэропортов. Там не уточнили, о каких именно мерах идет речь.
Источник в одном из аэропортовых холдингов заявил, что поручение адресовано не операторам аэропортов, а специализированным организациям – подразделениям транспортной безопасности (ПТБ). Другой собеседник обратил внимание, что операторы сегодня не могут сбивать беспилотники в зоне аэродрома, но такое право есть, к примеру, у управления ведомственной охраны Минтранса.
После начала спецоперации России ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. Ночью 12 апреля средства ПВО сбили над Ростовской и Белгородской областями пять украинских беспилотников. Позже Минобороны отчиталось об уничтожении еще пяти дронов над Белгородской областью.