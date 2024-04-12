/ Общество

Минтранс поручил усилить защиту аэропортов от атак дронов

Ведомости

Минтранс призвал усилить меры защиты аэропортов от атак беспилотников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с соответствующим апрельским поручением ведомства.

Поручение касается аэродромов первой и второй категорий объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ) – с наибольшими рисками внешнего воздействия или с высоким потенциальным ущербом в случае осуществления атак. В общей сложности в РФ есть более 50 таких аэропортов, включая аэровокзалы в Москве, Краснодаре, Симферополе, Минеральных Водах и др. Поручение не затронет аэродромы совместного базирования с Минобороны.

По словам собеседника, аэропорты должны будут научиться определять модели дронов, способы реализации потенциальных угроз, а также учитывать меры по противодействию угрозе взрыва с помощью беспилотника. В пресс-службе Минтранса РБК подтвердили разработку рекомендаций для защиты аэропортов. Там не уточнили, о каких именно мерах идет речь.

Источник в одном из аэропортовых холдингов заявил, что поручение адресовано не операторам аэропортов, а специализированным организациям – подразделениям транспортной безопасности (ПТБ). Другой собеседник обратил внимание, что операторы сегодня не могут сбивать беспилотники в зоне аэродрома, но такое право есть, к примеру, у управления ведомственной охраны Минтранса.

После начала спецоперации России ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. Ночью 12 апреля средства ПВО сбили над Ростовской и Белгородской областями пять украинских беспилотников. Позже Минобороны отчиталось об уничтожении еще пяти дронов над Белгородской областью.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных