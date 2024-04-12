СМИ: в отношении правнучки Чкалова возбудили дело о призывах к терроризму
В отношении Дарьи Богдановой – правнучки советского летчика Валерия Чкалова – возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Поводом, по словам источника, стало, в том числе, интервью Богдановой Олегу Кашину (признан иностранным агентом). Ее намерены объявить в международный розыск.
Уголовное дело, по информации источника, возбудили по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности). Максимальное наказание по этой статье – семь лет лишения свободы.
Богданова – правнучка Чкалова по линии младшей дочери Ольги. Интервью с Кашиным вышло Youtube в январе. Собеседники обсуждали в том числе спонсирование ВСУ.