Путин побеседовал по телефону с многодетной семьей оленеводов из тундры
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с многодетной семьей Пяк – потомственными оленеводами из тундры на Ямале. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.
В разговоре также приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко и космонавты Олег Новицкий и Марина Василевская.
Отмечается, что президент России позвонил для того, чтобы поздравить с золотой свадьбой главу семьи Енкся Пяк и его супругу Зою. Ранее Путин встречался с Пяками в январе 2024 г. в ходе Всероссийского семейного форума.