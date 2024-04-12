Глава Минстроя призвал работать на опережение при ликвидации последствий паводка
Главная задача в ходе предупреждения последствий паводка в Тюменской области – сработать на опережение, заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.
«В регионе проведены подготовительные работы: организованы пункты временного размещения, проводится работа по увеличению уровня гребня дамб. <...> Федеральный центр и команда региона держат ситуацию на контроле», – рассказал он в ходе совещания с полпредом президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и губернатором Тюменской области Александром Моором.
Министр отметил, что для предупреждения последствий паводка власти могут принять меры, успешно принятые при ликвидации ЧС в других регионах. В частности, может быть усилен контроль гидрометеорологической обстановки и заблаговременно направлены силы в зону ЧС.
В настоящее время в регионе организованы пункты временного размещения и проводится работа по увеличению уровня гребня дамб.
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы у Орска, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера.
9 апреля глава МЧС Александр Куренков прибыл в Тюмень в рамках поездки по регионам, наиболее подверженным паводкам. На фоне половодья режим ЧС был объявлен в Курганской, Самарской и Тюменской областях. В региональном МЧС сообщили, что в Тюменской области прохождения волны паводка можно ждать в течение трех – пяти дней. 10 апреля Куренков оценил обстановку в Тюменской области как стабильную.