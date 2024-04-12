Глава Минстроя призвал работать на опережение при ликвидации последствий паводка

9 апреля глава МЧС Александр Куренков прибыл в Тюмень в рамках поездки по регионам, наиболее подверженным паводкам. На фоне половодья режим ЧС был объявлен в Курганской, Самарской и Тюменской областях. В региональном МЧС сообщили, что в Тюменской области прохождения волны паводка можно ждать в течение трех – пяти дней. 10 апреля Куренков оценил обстановку в Тюменской области как стабильную.