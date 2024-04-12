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Глава Минстроя призвал работать на опережение при ликвидации последствий паводка

Ведомости

Главная задача в ходе предупреждения последствий паводка в Тюменской области – сработать на опережение, заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

«В регионе проведены подготовительные работы: организованы пункты временного размещения, проводится работа по увеличению уровня гребня дамб. <...> Федеральный центр и команда региона держат ситуацию на контроле», – рассказал он в ходе совещания с полпредом президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и губернатором Тюменской области Александром Моором.

Министр отметил, что для предупреждения последствий паводка власти могут принять меры, успешно принятые при ликвидации ЧС в других регионах. В частности, может быть усилен контроль гидрометеорологической обстановки и заблаговременно направлены силы в зону ЧС.

В настоящее время в регионе организованы пункты временного размещения и проводится работа по увеличению уровня гребня дамб.

4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы у Орска, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера.

9 апреля глава МЧС Александр Куренков прибыл в Тюмень в рамках поездки по регионам, наиболее подверженным паводкам. На фоне половодья режим ЧС был объявлен в Курганской, Самарской и Тюменской областях. В региональном МЧС сообщили, что в Тюменской области прохождения волны паводка можно ждать в течение трех – пяти дней. 10 апреля Куренков оценил обстановку в Тюменской области как стабильную.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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