Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Назримад Лутфуллои обжаловал свой арест
В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле» Назримада Лутфуллои, следует из картотеки судов общей юрисдикции Москвы.
«Текущее состояние: обжаловано, 15 апреля 2024 г.», – указано в карточке дела.
29 марта Лутфуллои был арестован до 22 мая включительно. Уроженцу Таджикистана Лутфуллои предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Адвокат Маргарита Хорева, которая назначена обвиняемому, сообщала, что он частично признал вину.
Теракт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар.
23 марта в ФСБ сообщили о задержании 11 человек: уточнялось, что четверо непосредственно участвовали в стрельбе. Последние после теракта пытались скрыться на автомобиле, продвигаясь в сторону российско-украинской границы в Брянской области.
25 марта Басманный суд Москвы санкционировал арест 62-летнего Исроила Исломова и двух его сыновей, Аминчона и Диловара Исломовых. 26 марта был арестован восьмой фигурант Алишер Касимов, а 29 марта – Назримад Лутфуллои. 1 апреля суд отправил под стражу десятого участника уголовного дела о теракте – Якубджони Юсуфзоду.