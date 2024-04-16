В суд поступила жалоба на приговор Дарье Треповой

25 января 2-й Западный окружной военный суд назначил 26-летней Дарье Треповой 27 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима по делу о теракте. В апреле 2023 г. она пронесла статуэтку со взрывчаткой в петербургское кафе «Патриот-бар», где проводил встречу военкор-блогер Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). В результате взрыва он погиб, были ранены 52 человека. Дмитрий Касинцев, который укрывал Трепову после теракта, получил один год и девять месяцев колонии.