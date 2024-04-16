В суд поступила жалоба на приговор Дарье Треповой
Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе зарегистрировал жалобы и представление на приговоры Дарье Треповой и Дмитрию Касинцеву – фигурантам дела о теракте в кафе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Отмечается, что дело уже передано судье. Собеседник уточнил, что у судьи есть 30 дней, чтобы подготовиться к процессу и изучить материалы дела до назначения даты предварительного заседания.
Адвокат Треповой подтвердил «Коммерсанту» информацию о том, что приговор был обжалован. Представители потерпевших по делу о теракте сообщили газете, что слушание назначено на 20 мая, но состав участников еще не утвержден, также решают другие организационные вопросы.
25 января 2-й Западный окружной военный суд назначил 26-летней Дарье Треповой 27 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима по делу о теракте. В апреле 2023 г. она пронесла статуэтку со взрывчаткой в петербургское кафе «Патриот-бар», где проводил встречу военкор-блогер Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). В результате взрыва он погиб, были ранены 52 человека. Дмитрий Касинцев, который укрывал Трепову после теракта, получил один год и девять месяцев колонии.
Генпрокуратура РФ посчитала приговор Треповой приговор «излишне мягким» и направила в суд представление. Ранее гособвинение в ходе прений просило назначить ей 28 лет лишения свободы.