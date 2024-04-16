Суд оставил в силе заочный арест активистки Мисик за оправдание терроризма

Мисик находится в розыске. Суд заочно арестовал активистку 21 марта на два месяца. Срок заключения под стражу отсчитывается с момента передачи ее правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции, депортации или же с момента фактического задержания в России. Мисик обвиняется в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Ей грозит до семи лет лишения свободы.