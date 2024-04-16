/ Общество

Суд оставил в силе заочный арест активистки Мисик за оправдание терроризма

Ведомости

Московский городской суд оставил без изменений решение суда о заочном аресте активистки Ольги Мисик. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Московский городской суд оставил постановление Мещанского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Мисик Ольги Валерьевны без изменения, апелляционную жалобу заявителя – без удовлетворения», – сказано в сообщении.

Мисик находится в розыске. Суд заочно арестовал активистку 21 марта на два месяца. Срок заключения под стражу отсчитывается с момента передачи ее правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции, депортации или же с момента фактического задержания в России. Мисик обвиняется в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Ей грозит до семи лет лишения свободы.

По информации РБК, поводом для уголовного дела против Мисик стал пост в X (ранее – Twitter), «оправдывающий террористический акт Треповой Д. Е. в отношении Татарского В.». Дело возбудили осенью 2023 г. 

В апреле 2023 г. Дарья Трепова пронесла статуэтку со взрывчаткой в петербургское кафе «Патриот-бар», где проводил встречу военкор-блогер Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). В результате взрыва он погиб, были ранены 52 человека. В январе 2024 г. суд приговорил Трепову к 27 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных