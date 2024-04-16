Суд оставил в силе заочный арест активистки Мисик за оправдание терроризма
Московский городской суд оставил без изменений решение суда о заочном аресте активистки Ольги Мисик. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
«Московский городской суд оставил постановление Мещанского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Мисик Ольги Валерьевны без изменения, апелляционную жалобу заявителя – без удовлетворения», – сказано в сообщении.
Мисик находится в розыске. Суд заочно арестовал активистку 21 марта на два месяца. Срок заключения под стражу отсчитывается с момента передачи ее правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции, депортации или же с момента фактического задержания в России. Мисик обвиняется в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Ей грозит до семи лет лишения свободы.
По информации РБК, поводом для уголовного дела против Мисик стал пост в X (ранее – Twitter), «оправдывающий террористический акт Треповой Д. Е. в отношении Татарского В.». Дело возбудили осенью 2023 г.
В апреле 2023 г. Дарья Трепова пронесла статуэтку со взрывчаткой в петербургское кафе «Патриот-бар», где проводил встречу военкор-блогер Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). В результате взрыва он погиб, были ранены 52 человека. В январе 2024 г. суд приговорил Трепову к 27 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.