«Аэрофлот» перенес три рейса из Дубая в Москву из-за ливней в ОАЭ
Три рейса из Дубая в Москву задерживаются до 17 апреля из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба «Аэрофлота».
Ориентировочно время вылета рейса SU525 переносится на 4:00 (3:00 мск), SU521 – на 04:40 (3:40 мск), а SU527 – 5:10 (4:10 мск) 17 апреля.
«На время ожидания вылета пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены услугами в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил и стандартов авиакомпании», – говорится в сообщении.
В этот же день пресс-служба международного аэропорта Дубая сообщила об отмене из-за сильных ливней 21 убывающего и 24 прибывающих рейсов. Еще три рейса были перенаправлены в соседние аэропорты. Сообщается, что из-за сильного шторма работа аэропорта была приостановлена на 25 минут, но теперь возобновилась и «находится в режиме восстановления».
Позже в аэропорту заявили о временной отмене рейсов, которые должны прибыть вечером 16 апреля, – «до улучшения неблагоприятной ситуации».