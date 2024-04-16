«Аэрофлот» перенес три рейса из Дубая в Москву из-за ливней в ОАЭ

В этот же день пресс-служба международного аэропорта Дубая сообщила об отмене из-за сильных ливней 21 убывающего и 24 прибывающих рейсов. Еще три рейса были перенаправлены в соседние аэропорты. Сообщается, что из-за сильного шторма работа аэропорта была приостановлена на 25 минут, но теперь возобновилась и «находится в режиме восстановления».