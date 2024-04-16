СК возбудил дело против сотрудников Ространснадзора и ГИБДД на Северном Кавказе
На Северном Кавказе возбудили уголовное дело о взятках против сотрудников подразделения Ространснадзора и инспекторов ГИБДД. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Дело было возбуждено по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере в составе организованной группы) по материалам ФСБ России и Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России.
Фигурантами дела значатся замначальника Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу – начальник территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике Северная Осетия – Алания Мурад Макиев, его подчиненные Александр Хаматов, Олег Кибиров, а также инспекторы ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике Мухамед Хаников, Муса Канукоев и др.
По данным СК, соучастники обирали водителей грузового автотранспорта, получая от них взятки за беспрепятственный проезд поста весового контроля «Урух» на границе Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. При этом проезд за взятку разрешался даже при наличии явных признаков административных правонарушений. Уточняется, что Макиев являлся организатором преступной группы.
«Проведено более 30 обысков по местам проживания и службы фигурантов и иных лиц, чья причастность к совершенному преступлению также проверяется. В ходе обысковых мероприятий изъяты значительные суммы денежных средств, предметы, документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение по уголовному делу», – говорится в сообщении СК.