/ Общество

СК возбудил дело против сотрудников Ространснадзора и ГИБДД на Северном Кавказе

Ведомости

На Северном Кавказе возбудили уголовное дело о взятках против сотрудников подразделения Ространснадзора и инспекторов ГИБДД. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

Дело было возбуждено по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере в составе организованной группы) по материалам ФСБ России и Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России.

Фигурантами дела значатся замначальника Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу – начальник территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике Северная Осетия – Алания Мурад Макиев, его подчиненные Александр Хаматов, Олег Кибиров, а также инспекторы ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике Мухамед Хаников, Муса Канукоев и др.

По данным СК, соучастники обирали водителей грузового автотранспорта, получая от них взятки за беспрепятственный проезд поста весового контроля «Урух» на границе Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. При этом проезд за взятку разрешался даже при наличии явных признаков административных правонарушений. Уточняется, что Макиев являлся организатором преступной группы.

«Проведено более 30 обысков по местам проживания и службы фигурантов и иных лиц, чья причастность к совершенному преступлению также проверяется. В ходе обысковых мероприятий изъяты значительные суммы денежных средств, предметы, документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение по уголовному делу», – говорится в сообщении СК.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных