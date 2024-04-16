СК возбудил дело против сотрудников Ространснадзора и ГИБДД на Северном Кавказе

По данным СК, соучастники обирали водителей грузового автотранспорта, получая от них взятки за беспрепятственный проезд поста весового контроля «Урух» на границе Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. При этом проезд за взятку разрешался даже при наличии явных признаков административных правонарушений. Уточняется, что Макиев являлся организатором преступной группы.