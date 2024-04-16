В Петербурге возбудили дело против полицейских, избивших участника спецоперации

Ранее Кулагин сообщил, что вместе со своим подзащитным Лепешкиным отправились на допрос СК. Позже адвокат написал, что с него и Лепешкина взяли подписки о неразглашении данных предварительного расследования, поэтому «мы с Леонидом не сможем поделиться деталями, касающимися данного дела».