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В Петербурге возбудили дело против полицейских, избивших участника спецоперации

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о превышении должностных полномочий после избиения участника спецоперации, члена незарегистрированной партии «Другая Россия» Леонида Лепешкина. Об этом сообщил его адвокат Алексей Кулагин в Telegram. 

Дело возбуждено по пп. «а», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.

Ранее Кулагин сообщил, что вместе со своим подзащитным Лепешкиным отправились на допрос СК. Позже адвокат написал, что с него и Лепешкина взяли подписки о неразглашении данных предварительного расследования, поэтому «мы с Леонидом не сможем поделиться деталями, касающимися данного дела».

Утром 16 апреля председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением ветерана. Это первый широко известный случай, когда к ветерану спецоперации применили силу сотрудники полиции.

В пресс-службе МВД днем 16 апреля сообщили, что по факту публикуемых сведений о возможных противоправных действиях со стороны сотрудников полиции назначена проверка. Кроме того, решается вопрос о проведении мероприятий по защите чести и достоинства сотрудников органов внутренних дел.

15 апреля соратники Лепешкина сообщили, что в его квартире прошел обыск. Ранее, 11 апреля, напротив здания миграционного управления МВД в Санкт-Петербурге прошла акция против миграционной политики, организованная «Другой Россией».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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