В Петербурге возбудили дело против полицейских, избивших участника спецоперации
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о превышении должностных полномочий после избиения участника спецоперации, члена незарегистрированной партии «Другая Россия» Леонида Лепешкина. Об этом сообщил его адвокат Алексей Кулагин в Telegram.
Дело возбуждено по пп. «а», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.
Ранее Кулагин сообщил, что вместе со своим подзащитным Лепешкиным отправились на допрос СК. Позже адвокат написал, что с него и Лепешкина взяли подписки о неразглашении данных предварительного расследования, поэтому «мы с Леонидом не сможем поделиться деталями, касающимися данного дела».
Утром 16 апреля председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением ветерана. Это первый широко известный случай, когда к ветерану спецоперации применили силу сотрудники полиции.
В пресс-службе МВД днем 16 апреля сообщили, что по факту публикуемых сведений о возможных противоправных действиях со стороны сотрудников полиции назначена проверка. Кроме того, решается вопрос о проведении мероприятий по защите чести и достоинства сотрудников органов внутренних дел.
15 апреля соратники Лепешкина сообщили, что в его квартире прошел обыск. Ранее, 11 апреля, напротив здания миграционного управления МВД в Санкт-Петербурге прошла акция против миграционной политики, организованная «Другой Россией».