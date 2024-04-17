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Совфед одобрил поправки об отправке условно осужденных иностранцев на родину

Ведомости

Совет Федерации одобрил поправки, согласно которым условно осужденных иностранцев разрешат передавать на их родину.

Нормы закона будут распространяться и на другие наказания, не связанные с лишением свободы. Основанием для такой передачи является решение суда, вынесенное по результатам рассмотрения представления ФСИН России или обращения осужденного, его представителя или компетентного органа иностранного государства. 

Изменения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, в нем появится ст. 469.1 УПК. Кодекс также дополняется статьей 471.1 с основаниями для отказа в передаче исполнения наказания. Например, отказ предусмотрен для случаев, когда деяние не признается преступлением по законодательству государства, гражданином которого является осужденный.

9 апреля инициатива была принята Государственной думой сразу во втором и третьем чтениях. 

12 декабря 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации конвенции государств – участников СНГ, регулирующей порядок передачи исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Документ был подписан в Ашхабаде 11 октября 2019 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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