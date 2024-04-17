Совфед одобрил поправки об отправке условно осужденных иностранцев на родину
Совет Федерации одобрил поправки, согласно которым условно осужденных иностранцев разрешат передавать на их родину.
Нормы закона будут распространяться и на другие наказания, не связанные с лишением свободы. Основанием для такой передачи является решение суда, вынесенное по результатам рассмотрения представления ФСИН России или обращения осужденного, его представителя или компетентного органа иностранного государства.
Изменения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, в нем появится ст. 469.1 УПК. Кодекс также дополняется статьей 471.1 с основаниями для отказа в передаче исполнения наказания. Например, отказ предусмотрен для случаев, когда деяние не признается преступлением по законодательству государства, гражданином которого является осужденный.
9 апреля инициатива была принята Государственной думой сразу во втором и третьем чтениях.
12 декабря 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации конвенции государств – участников СНГ, регулирующей порядок передачи исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Документ был подписан в Ашхабаде 11 октября 2019 г.