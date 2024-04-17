Совфед одобрил закон о проведении Игр дружбы
Совет Федерации одобрил закон «О международных соревнованиях «Всемирные игры дружбы». Об этом сообщили за сайте Совфеда.
Закон вводит вводится новое понятие IFA (International Friendship Association) – «Международная ассоциация дружбы», осуществляющая международное спортивное сотрудничество, продвижение и популяризацию соревнования, а также деятельность по развитию спорта, культуры, науки, образования на международном уровне. Ассоциация будет взаимодействовать с международными спортивными федерациями и другими международными организациями в рамках подготовки и проведения Игр дружбы.
Согласно документу, определять место проведения Игр дружбы будет президент РФ. Соревнования будут финансироваться за счет федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета, а также из иных, не запрещенных законодательством источников.
Устанавливать размер денежных вознаграждений российским спортсменам – победителям и призерам Игр дружбы, а также тренерам и специалистам спортивных сборных команд будет правительство РФ.
Всемирные Игры дружбы вплвнируется провести в сентябре 2024 г. В их рамках состоятся соревнования по 208 дисциплинам и 33 видам спорта, а атлеты разыграют 283 комплекта наград. В числе дисциплин баскетбол, художественная гимнастика, шахматы, программирование и др.
В МОК призывали спортсменов не участвовать в Играх дружбы. Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявлял, что Россия не имеет права проводить такие спортивные мероприятия из-за несоответствия Российского антидопингового агентства Всемирному антидопинговому кодексу.