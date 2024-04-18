/ Общество

Бастрыкин взял на контроль дело нейрохирурга, который мог калечить пациентов

Ведомости

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовных дел об операциях с негативными последствиями для здоровья пациентов в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СК обратили внимание на телевизионный сюжет о ряде неудачных операций московского хирурга, в результате которых пациенты сообщили об ухудшении здоровья и получении инвалидности. Утверждалось, что врач не имел права оперировать «в имевшихся условиях», отметили в ведомстве.

СК возбудил уголовные дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ход и результаты расследования поставили на контроль в центральном аппарате СК РФ, говорится в сообщении.

17 апреля телеканал РЕН ТВ выпустил сюжет, в котором утверждалось, что сразу трое пациентов московской частной клиники после операций на спине стали инвалидами. Все они проходили лечение у нейрохирурга Юрия Аксенова. В частности, он провел операции научному сотруднику «Роскосмоса» Владимиру Березкину, профессору МГУ и Хэйлунцзянского университета Ирине Карабулатовой и бывшей общественнице Людмиле Курдюбовой.

Врач заявил телеканалу, что не все пациенты выздоравливают. Аксенов также подчеркнул, что является лицензированным доктором, и отверг обвинения в некомпетентности.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных