Бастрыкин взял на контроль дело нейрохирурга, который мог калечить пациентов
Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовных дел об операциях с негативными последствиями для здоровья пациентов в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В СК обратили внимание на телевизионный сюжет о ряде неудачных операций московского хирурга, в результате которых пациенты сообщили об ухудшении здоровья и получении инвалидности. Утверждалось, что врач не имел права оперировать «в имевшихся условиях», отметили в ведомстве.
СК возбудил уголовные дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ход и результаты расследования поставили на контроль в центральном аппарате СК РФ, говорится в сообщении.
17 апреля телеканал РЕН ТВ выпустил сюжет, в котором утверждалось, что сразу трое пациентов московской частной клиники после операций на спине стали инвалидами. Все они проходили лечение у нейрохирурга Юрия Аксенова. В частности, он провел операции научному сотруднику «Роскосмоса» Владимиру Березкину, профессору МГУ и Хэйлунцзянского университета Ирине Карабулатовой и бывшей общественнице Людмиле Курдюбовой.
Врач заявил телеканалу, что не все пациенты выздоравливают. Аксенов также подчеркнул, что является лицензированным доктором, и отверг обвинения в некомпетентности.