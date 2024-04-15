СК приостановил оказание ряда услуг в клинике пластического хирурга Хайдарова
Следственный комитет (СК) Москвы приостановил деятельность по оказанию ряда услуг в клинике пластического хирурга и бизнесмена Тимура Хайдарова на фоне уголовного дела, сообщил СК в Telegram-канале.
«Ввиду выявленных нарушений со стороны руководства клиники по инициативе следствия приостановлена деятельность по оказанию ряда услуг, предоставляемых в клинике Тимура Хайдарова», – указано в сообщении ведомства.
Уголовное дело было возбуждено из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть (ч. 2 ст. 238 УК РФ). В феврале 2024 г. в клинике пластической хирургии ООО «Ай Кью Пластик», принадлежащей Хайдарову, врачи провели пациенту две операции, после которых тот впал в кому и скончался.
Следствие провело обыски по месту жительства фактического руководства клиники, генерального и исполнительного директора, главного врача, хирурга, ассистента, врача-анестезиолога и в помещении самой клиники, сообщили в СК.