СК приостановил оказание ряда услуг в клинике пластического хирурга Хайдарова

Уголовное дело было возбуждено из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть (ч. 2 ст. 238 УК РФ). В феврале 2024 г. в клинике пластической хирургии ООО «Ай Кью Пластик», принадлежащей Хайдарову, врачи провели пациенту две операции, после которых тот впал в кому и скончался.