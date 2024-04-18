Правительство РФ расширило перечень жизненно важных лекарств

В перечень ЖНВЛП входит более 800 международных непатентованных наименований (т. е. с одним и тем же действующим веществом) и более 5000 торговых названий, которые могут выпускаться в разных формах. Цены на такие лекарства регулируются государством. Формированием перечня занимается специальная комиссия Минздрава, а утверждает его правительство. Поводом для исключения лекарства из перечня является прекращение его производства или поставок в Россию, а также отсутствие препарата на рынке больше года.