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Правительство РФ расширило перечень жизненно важных лекарств

В него включены препараты для борьбы с вирусными и бактериальными инфекциями, а также с рассеянным склерозом
Ведомости

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми наименованиями. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В список добавили три комбинированных препарата для лечения вирусных и бактериальных инфекций и инфекционно-воспалительных заболеваний – цефепим+сульбактам, ламивудин+фосфазид, тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат. Также в обновленный перечень попали лекарства для борьбы с рассеянным склерозом – сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб – и три препарата для лечения сложных и редких заболеваний.

В июне 2023 г. в список вошли дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. Для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С. Для препарата сапроптерин, который назначают для лечения фенилкетонурии, добавлены диспергируемые таблетки. Также для обезболивающего препарата просидол добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидона – таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

В перечень ЖНВЛП входит более 800 международных непатентованных наименований (т. е. с одним и тем же действующим веществом) и более 5000 торговых названий, которые могут выпускаться в разных формах. Цены на такие лекарства регулируются государством. Формированием перечня занимается специальная комиссия Минздрава, а утверждает его правительство. Поводом для исключения лекарства из перечня является прекращение его производства или поставок в Россию, а также отсутствие препарата на рынке больше года.

Санкционное давление стимулировало развитие медицинских исследований в России. Отечественные разработки становятся ближе к практике, и на рынок выходят инновационные продукты – медоборудование, технологии диагностики, профилактики (вакцины) и лечения. Ученых, которые удовлетворяют запросы здравоохранения, поддерживают грантами на прикладную науку, а госзаказ обеспечивает спрос на результаты их исследований. Благодаря этому уровень импортозамещения в отрасли повышается.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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