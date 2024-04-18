Правительство РФ расширило перечень жизненно важных лекарств

Правительство РФ расширило перечень жизненно важных лекарствВ него включены препараты для борьбы с вирусными и бактериальными инфекциями, а также с рассеянным склерозом
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми наименованиями. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В список добавили три комбинированных препарата для лечения вирусных и бактериальных инфекций и инфекционно-воспалительных заболеваний – цефепим+сульбактам, ламивудин+фосфазид, тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат. Также в обновленный перечень попали лекарства для борьбы с рассеянным склерозом – сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб – и три препарата для лечения сложных и редких заболеваний.
В июне 2023 г. в список вошли дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. Для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С. Для препарата сапроптерин, который назначают для лечения фенилкетонурии, добавлены диспергируемые таблетки. Также для обезболивающего препарата просидол добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидона – таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
В перечень ЖНВЛП входит более 800 международных непатентованных наименований (т. е. с одним и тем же действующим веществом) и более 5000 торговых названий, которые могут выпускаться в разных формах. Цены на такие лекарства регулируются государством. Формированием перечня занимается специальная комиссия Минздрава, а утверждает его правительство. Поводом для исключения лекарства из перечня является прекращение его производства или поставок в Россию, а также отсутствие препарата на рынке больше года.
Санкционное давление стимулировало развитие медицинских исследований в России. Отечественные разработки становятся ближе к практике, и на рынок выходят инновационные продукты – медоборудование, технологии диагностики, профилактики (вакцины) и лечения. Ученых, которые удовлетворяют запросы здравоохранения, поддерживают грантами на прикладную науку, а госзаказ обеспечивает спрос на результаты их исследований. Благодаря этому уровень импортозамещения в отрасли повышается.