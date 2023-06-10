Кабмин расширил перечень жизненно важных лекарственных препаратов

Этой зимой президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства подчеркнул, что все российские регионы, в том числе новые территории, должны быть обеспечены качественным и современным здравоохранением. Говоря о проблемах демографии, глава государства заявил, что их решение заключается в том числе через «повышение доступности современного и качественного здравоохранения».