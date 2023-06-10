Кабмин расширил перечень жизненно важных лекарственных препаратов
Правительство России расширило перечень жизненно важных лекарственных препаратов, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.
«Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми лекарственными формами, в том числе для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями», – говорится в сообщении.
В обновленный список вошли дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. Для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Указанное лекарство, уточнили в кабмине, применяется в качестве противовирусной терапии делей с хроническим гепатитом С. Для препарата сапроптерин, который назначают для лечения фенилкетонурии, добавлены диспергируемые таблетки.
Также для обезболивающего препарата «Просидол» добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидон – таблетки, покрытые пленочной оболочкой. В кабмине добавили, что всего в перечне ЖНВЛП находятся свыше 800 медикаментов.
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