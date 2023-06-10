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Общество

Кабмин расширил перечень жизненно важных лекарственных препаратов

Ведомости

Правительство России расширило перечень жизненно важных лекарственных препаратов, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

«Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми лекарственными формами, в том числе для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями», – говорится в сообщении.

В обновленный список вошли дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. Для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Указанное лекарство, уточнили в кабмине, применяется в качестве противовирусной терапии делей с хроническим гепатитом С. Для препарата сапроптерин, который назначают для лечения фенилкетонурии, добавлены диспергируемые таблетки.

Также для обезболивающего препарата «Просидол» добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидон – таблетки, покрытые пленочной оболочкой. В кабмине добавили, что всего в перечне ЖНВЛП находятся свыше 800 медикаментов.

Этой зимой президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства подчеркнул, что все российские регионы, в том числе новые территории, должны быть обеспечены качественным и современным здравоохранением. Говоря о проблемах демографии, глава государства заявил, что их решение заключается в том числе через «повышение доступности современного и качественного здравоохранения».

В феврале «Ведомости» со ссылкой на презентацию DSM Group писали, что объем фармацевтического рынка по итогам 2022 г. составил 2,57 трлн руб. Отмечалось, что это на 12% превышает показатели позапрошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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