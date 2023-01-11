Путин призвал обеспечить все регионы качественным здравоохранением
Все регионы России, в том числе новые территории, должны быть обеспечены качественным и современным здравоохранением, заявил президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства 11 января.
Говоря о проблемах демографии, глава государства заявил, что их решение заключается в том числе через «повышение доступности современного и качественного здравоохранения». Путин подчеркнул, что «работа по этим направлениям должна охватить все регионы страны, включая и новые субъекты Федерации».
Осенью 2022 г. Путин заявил, что одной из приоритетных сфер является развитие здравоохранения. По мнению президента, россияне должны получать качественные медицинские услуги там, где они живут.
В конце декабря стало известно, что правительство в следующие три года направит регионам 38,8 млрд руб. на строительство и реконструкцию медицинских учреждений. Речь идет о медучреждениях, стоимость строительства которых составляет более 3 млрд руб. Значительную часть средств регионы получат уже в 2023 г. — свыше 26,4 млрд руб. В 2024 г. будет направлено 11,8 млрд руб., а в 2025 г. — 667 млн руб. По данным кабмина, за счет этого финансирования будут построены или модернизированы 19 медучреждений в 17 российских регионах.
7 декабря Путин заявил, что дополнительные выплаты медикам в первичном звене здравоохранения составят от 4500 до 18 000 руб. Новые выплаты начнут поступать в январе.