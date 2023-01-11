Путин призвал обеспечить все регионы качественным здравоохранением

В конце декабря стало известно, что правительство в следующие три года направит регионам 38,8 млрд руб. на строительство и реконструкцию медицинских учреждений. Речь идет о медучреждениях, стоимость строительства которых составляет более 3 млрд руб. Значительную часть средств регионы получат уже в 2023 г. — свыше 26,4 млрд руб. В 2024 г. будет направлено 11,8 млрд руб., а в 2025 г. — 667 млн руб. По данным кабмина, за счет этого финансирования будут построены или модернизированы 19 медучреждений в 17 российских регионах.