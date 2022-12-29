Кабмин направит регионам почти 39 млрд рублей на строительство медучреждений

Значительную часть средств регионы получат уже в 2023 г. — свыше 26,4 млрд руб. В 2024 г. будет направлено 11,8 млрд руб., а в 2025 г. — 667 млн руб. В кабмине заверили, что за счет этого финансирования будут построены или модернизированы 19 медучреждений в 17 российских регионах.