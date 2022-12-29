Кабмин направит регионам почти 39 млрд рублей на строительство медучреждений
Правительство в следующие три года направит регионам 38,8 млрд руб. на строительство и реконструкцию медицинских учреждений, сообщила пресс-служба кабмина. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«В ближайшие три года на строительство и реконструкцию медицинских учреждений из федерального бюджета будет направлено более 38,8 млрд руб. в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения"», — говорится в сообщении.
В пресс-службе правительства уточнили, что речь идет о медучреждениях, стоимость строительства которых составляет более 3 млрд руб. «Менее дорогостоящие» организации будут профинансированы в рамках действующих федеральных проектов, добавили в кабмине.
Значительную часть средств регионы получат уже в 2023 г. — свыше 26,4 млрд руб. В 2024 г. будет направлено 11,8 млрд руб., а в 2025 г. — 667 млн руб. В кабмине заверили, что за счет этого финансирования будут построены или модернизированы 19 медучреждений в 17 российских регионах.
В частности, в Уфе закончат строительство Республиканского центра детской онкологии и гематологии, в Саратове построят онкологический и противотуберкулезный диспансеры, в Тульской области — онкологический центр, в Омске — детский инфекционный стационар и др.
Благодаря финансированию будут построены хирургические корпуса для областной детской больницы в Липецке, Алтайского краевого центра охраны материнства и детства в Барнауле и др.
7 декабря президент России Владимир Путин заявил, что дополнительные выплаты медикам в первичном звене здравоохранения составят от 4500 до 18 000 руб. Глава государства уточнил, что он просил правительство начать дополнительные выплаты медикам, работающим в первичном звене здравоохранения, в центральных районных больницах, в районных больницах и в системе скорой помощи. Новые выплаты начнут поступать в январе.