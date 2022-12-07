Путин анонсировал допвыплаты медикам в первичном звене здравоохранения
Дополнительные выплаты медикам в первичном звене здравоохранения составят от 4 500 до 18 000 руб., заявил президент России Владимир Путин.
Президент уточнил, что он просил правительство начать дополнительные выплаты медикам, работающим в первичном звене здравоохранения, в центральных районных больницах, в районных больницах и в системе скорой помощи. Новые выплаты начнут поступать в январе.
«Дополнительные выплаты от 4500 до 18500 рублей в зависимости, конечно, от того, чем человек занимается, медицинский работник, какую должность занимает и какие функции выполняет», — отметил глава государства (цитата по ТАСС).
В июне президент заявил, что в России необходимо продумать, как модернизировать систему оплаты труда медицинских работников. «Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом», — сказал президент.
Путин также поговорил с сотрудницей фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в поселке Половинный Свердловской области Валентиной Синичкиной, которая работает в ФАПе 33 года. По словам женщины, ее зарплата составляет около 30 000 руб. Путин назвал эту сумму скромным доходом.
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