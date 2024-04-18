Росздравнадзор начал проверку информации о пострадавших от рук нейрохирурга
Росздравнадзор начал проверку оказанной медицинской помощи пациентам, пострадавшим от рук частного нейрохирурга в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что проверку проводит территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области.
После появившихся сообщений в СМИ о нейрохирурге, действия которого могли привести к инвалидности троих пациентов, СК возбудил уголовные дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.
17 апреля телеканал РЕН ТВ выпустил сюжет, в котором утверждалось, что сразу трое пациентов московской частной клиники после операций на спине якобы стали инвалидами. Все они проходили лечение у нейрохирурга Юрия Аксенова. В частности, он провел операции научному сотруднику «Роскосмоса» Владимиру Березкину, профессору МГУ и Хэйлунцзянского университета Ирине Карабулатовой и бывшей общественнице Людмиле Курдюбовой.
Врач заявил телеканалу, что не все пациенты выздоравливают. Аксенов также подчеркнул, что является лицензированным доктором, и отверг обвинения в некомпетентности.