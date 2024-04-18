Росздравнадзор начал проверку информации о пострадавших от рук нейрохирурга

17 апреля телеканал РЕН ТВ выпустил сюжет, в котором утверждалось, что сразу трое пациентов московской частной клиники после операций на спине якобы стали инвалидами. Все они проходили лечение у нейрохирурга Юрия Аксенова. В частности, он провел операции научному сотруднику «Роскосмоса» Владимиру Березкину, профессору МГУ и Хэйлунцзянского университета Ирине Карабулатовой и бывшей общественнице Людмиле Курдюбовой.