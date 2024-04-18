Росавиация: авиакомпании выполнили задержанные ранее рейсы из Дубая
Российские авиакомпании выполнили задержанные ранее рейсы из Дубая в Москву и Новосибирск на фоне ливней. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Уточняется, что рейсы за 17 апреля выполнили «Аэрофлот» и S7. Рейс «Аэрофлота» вылетел сегодня из Дубая в Москву в 10:59 мск. На борту находится 81 человек. Лайнер S7 приземлился в Новосибирске в 10:05 мск. На борту находились 150 пассажиров.
В Росавиации отметили, что авиакомпании практически завершили выполнение всех задержанных рейсов из Дубая. Ранее сегодня ведомство сообщило, что все перенесенные полеты выполнили «Уральские авиалинии». Утром 18 апреля в «Домодедово» приземлился самолет из ОАЭ со 145 пассажирами на борту.
В ночь на 16 апреля на Дубай обрушились проливные дожди. За 36 часов в столице ОАЭ выпало 12 см осадков, что превышает годовую норму. В связи с этим в главном аэропорту Дубая было отменено 62 рейса и задержано более 600. В частности, рейсы перенесли российские авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и S7. Как минимум 2500 россиян не могли вылететь 17 апреля из аэропортов ОАЭ.