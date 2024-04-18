Росавиация: авиакомпании выполнили задержанные ранее рейсы из Дубая

В ночь на 16 апреля на Дубай обрушились проливные дожди. За 36 часов в столице ОАЭ выпало 12 см осадков, что превышает годовую норму. В связи с этим в главном аэропорту Дубая было отменено 62 рейса и задержано более 600. В частности, рейсы перенесли российские авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и S7. Как минимум 2500 россиян не могли вылететь 17 апреля из аэропортов ОАЭ.