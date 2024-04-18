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В британском парламенте поддержали антитабачный закон для будущих поколений

Ведомости

Палата общин британского парламента поддержала законопроект, который лишит всех, кто родился после 2009 г., возможности легально покупать табачные изделия и вейпы на территории страны. Об этом пишет The Guardian.

К 2027 г. правительство хочет ввести возрастной ценз для покупки табачных изделий и вейпов. Спустя три года те, кто родился в 2009 г. или позже, никогда не смогут купить их в магазине. Само курение пока запрещать не планируют.

За соответствующий законопроект проголосовали 383 депутата, против высказались 67, воздержались 100 парламентариев, пишет издание. Среди тех, кто проголосовал против, было 57 депутатов Консервативной партии. Глава британского минздрава Виктория Аткинс выразила уверенность, что эти меры спасут тысячи жизней, снизят нагрузку на здравоохранение и повысят производительность труда в стране.

В январе 2024 г. правительство Великобритании заявило о намерении запретить продажу одноразовых электронных сигарет для сокращения популярности испарителей у детей. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о планах по формированию в стране некурящего поколения. В декабре 2023 г. Всемирная организация здравоохранения призвала принять срочные меры по контролю за электронными сигаретами, в особенности для несовершеннолетних. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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