Путин поручил направлять приоритетно на зарплаты врачам полученные от ОМС деньги

МИД РФ было поручено рассмотреть вопросы международного сотрудничества в области развития ядерной медицины, Минздраву и Минстрою – рассмотреть вопрос о начале строительства в 2024 г. производства генотерапевтических лекарственных препаратов на базе РНИМУ им. Пирогова. Правительство Москвы совместно с Минздравом должно изучить возможность создания сервисов искусственного интеллекта (ИИ) для проведения медицинской диагностики.