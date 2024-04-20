Путин поручил направлять приоритетно на зарплаты врачам полученные от ОМС деньги
Президент России Владимир Путин поручил властям регионов доложить по вопросу направления в приоритетном порядке средств обязательного медицинского страхования (ОМС), полученных в результате выравнивания тарифов на оплату медицинской помощи, на зарплаты медработникам. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
«Рассмотреть направление в приоритетном порядке средств обязательного медицинского страхования, дополнительно полученных вследствие выравнивания тарифов на оплату медицинской помощи, на выплату заработной платы медицинским работникам медицинских организаций первичного звена здравоохранения», – указано в документе.
Правительству РФ было поручено обеспечить с 1 марта предоставление ежемесячных социальных выплат работникам медицинских организаций первичного звена здравоохранения в размере от 13 000 руб. до 50 000 руб. в зависимости от специализации и населенного пункта.
Кроме того, глава государства поручил расширить сети медицинских исследовательских центров, обеспечить развитие международного сотрудничества в медицине, рассмотреть вопросы поддержки исследований в области молекулярной диагностики и разработки вакцин с помощью генной инженерии.
Путин также поручил обеспечить разработку и начало реализации до конца 2024 г. национального проекта по развитию современных технологий сбережения здоровья, включая внедрение биомедицинских технологий и технологии биопечати.
Одно из поручений адресовано госкорпорации «Росатом». Ей совместно с правительством было поручено обеспечить рассмотрение вопросов, касающихся создания и внедрения материалов нового поколения для использования в различных секторах экономики.
МИД РФ было поручено рассмотреть вопросы международного сотрудничества в области развития ядерной медицины, Минздраву и Минстрою – рассмотреть вопрос о начале строительства в 2024 г. производства генотерапевтических лекарственных препаратов на базе РНИМУ им. Пирогова. Правительство Москвы совместно с Минздравом должно изучить возможность создания сервисов искусственного интеллекта (ИИ) для проведения медицинской диагностики.
29 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин запустил национальные проекты «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь», построенные вокруг проблем рождаемости и продолжительности жизни. Озвученные же внутри них инициативы в основном продолжают развитие мер действующих национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение», писали «Ведомости».