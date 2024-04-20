Минздрав раскрыл данные об оказании психологической помощи ветеранам
Консультации психологов получили 18 604 участника спецоперации через фонд «Защитники Отечества», из них каждого четвертого направили к психиатру. Это следует из отчета Минздрава, пишет «Медвестник».
Более 10 000 человек относятся к категории основных получателей помощи фонда. Уточняется, что это уволенные из зоны спецоперации военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР с мая 2014 г., а также члены семей погибших на Украине.
Каждый четвертый из общего числа обратившихся за психологической помощью (около 26%) получил рекомендацию по обращению за медицинской помощью по профилям «психотерапия», «психиатрия», «психиатрия-наркология». «Всего первичную психологическую помощь участникам спецоперации в контуре госфонда оказывали в прошлом году 409 медицинских психологов и 27 врачей-психотерапевтов», – говорится в материале.
Указ о создании фонда «Защитники Отечества» был подписан 3 апреля 2023 г. президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно ему, основной целью и задачей фонда является комплексное сопровождение ветеранов спецоперации и членов семей погибших. Документом предполагается оказание помощи по разным направлениям социальной и профессиональной жизни.
2 апреля этого года руководитель организации Анна Цивилева на встрече с Путиным сообщила, что почти за год работы фонда «Защитники Отечества» было отработано около 910 000 обращений ветеранов спецоперации.
Цивилева тогда сообщила, что на текущий момент в фонде работают 3500 сотрудников, которые действуют в каждом муниципалитете. Их целью является посещение ветеранов, проживающих в деревнях и отдаленных районах.