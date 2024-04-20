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Минздрав раскрыл данные об оказании психологической помощи ветеранам

Ведомости

Консультации психологов получили 18 604 участника спецоперации через фонд «Защитники Отечества», из них каждого четвертого направили к психиатру. Это следует из отчета Минздрава, пишет «Медвестник».

Более 10 000 человек относятся к категории основных получателей помощи фонда. Уточняется, что это уволенные из зоны спецоперации военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР с мая 2014 г., а также члены семей погибших на Украине.

Каждый четвертый из общего числа обратившихся за психологической помощью (около 26%) получил рекомендацию по обращению за медицинской помощью по профилям «психотерапия», «психиатрия», «психиатрия-наркология». «Всего первичную психологическую помощь участникам спецоперации в контуре госфонда оказывали в прошлом году 409 медицинских психологов и 27 врачей-психотерапевтов», – говорится в материале.

Указ о создании фонда «Защитники Отечества» был подписан 3 апреля 2023 г. президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно ему, основной целью и задачей фонда является комплексное сопровождение ветеранов спецоперации и членов семей погибших. Документом предполагается оказание помощи по разным направлениям социальной и профессиональной жизни.

2 апреля этого года руководитель организации Анна Цивилева на встрече с Путиным сообщила, что почти за год работы фонда «Защитники Отечества» было отработано около 910 000 обращений ветеранов спецоперации.

Цивилева тогда сообщила, что на текущий момент в фонде работают 3500 сотрудников, которые действуют в каждом муниципалитете. Их целью является посещение ветеранов, проживающих в деревнях и отдаленных районах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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