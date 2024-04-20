Минздрав раскрыл данные об оказании психологической помощи ветеранам

Более 10 000 человек относятся к категории основных получателей помощи фонда. Уточняется, что это уволенные из зоны спецоперации военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР с мая 2014 г., а также члены семей погибших на Украине.