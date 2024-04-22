«Ъ»: Интерпол приостановил розыск фигуранта дела о растрате 330 млн рублей в РЖД
По данным газеты, Интерпол заблокировал личные данные Шеянова в своей базе после того, как к нему обратился голландский адвокат предпринимателя. Международная организация уголовной полиции намерена изучить аргументы защиты и с учетом этого принять решение либо об окончательном прекращении розыска фигуранта, либо о его возобновлении.
Шеянов, экс-гендиректор ОАО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочерняя структура РЖД) Михаил Акулов и руководитель ООО «Мехпрачечная СвЖД» Андрей Воронин являются фигурантами расследования растраты более 330 млн руб., пишет газета. Деньги были выделены РЖД в том числе на строительство здания механизированной прачечной в Екатеринбурге.
В мае 2023 г. Шеянов был заочно арестован Мещанским судом Москвы. В октябре российская сторона направила в Интерпол запрос на международный розыск бизнесмена.
В начале марта ОАО «РЖД» опубликовало итоги деятельности за 2023 г., которые включают показатели работы более 50 филиалов и представительств компании. Так, EBITDA и чистая прибыль составили 736,9 млрд руб. (+38,5% к 2022 г.) и 118,3 млрд руб. (+150,1%) соответственно. Суммарные активы увеличились на 13,1% и превысили 8,9 трлн руб. Объем перевозок пассажиров в 2023 г. составил 136,3 млрд пасс./км (+11%). Как сообщил генеральный директор – председатель правления РЖД Олег Белозеров на коллегии Минтранса РФ, холдинг в 2023 г. получил доход в размере 3,017 трлн руб., что является историческим рекордом.