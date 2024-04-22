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«Ъ»: Интерпол приостановил розыск фигуранта дела о растрате 330 млн рублей в РЖД

Ведомости

Интерпол приостановил международный розыск бизнесмена Вячеслава Шеянова, который является фигурантом дела о растрате более 330 млн руб. в РЖД. Организация по запросу адвоката проверит обоснованность уголовного преследования. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, Интерпол заблокировал личные данные Шеянова в своей базе после того, как к нему обратился голландский адвокат предпринимателя. Международная организация уголовной полиции намерена изучить аргументы защиты и с учетом этого принять решение либо об окончательном прекращении розыска фигуранта, либо о его возобновлении.

Шеянов, экс-гендиректор ОАО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочерняя структура РЖД) Михаил Акулов и руководитель ООО «Мехпрачечная СвЖД» Андрей Воронин являются фигурантами расследования растраты более 330 млн руб., пишет газета. Деньги были выделены РЖД в том числе на строительство здания механизированной прачечной в Екатеринбурге.

В мае 2023 г. Шеянов был заочно арестован Мещанским судом Москвы. В октябре российская сторона направила в Интерпол запрос на международный розыск бизнесмена.

В начале марта ОАО «РЖД» опубликовало итоги деятельности за 2023 г., которые включают показатели работы более 50 филиалов и представительств компании. Так, EBITDA и чистая прибыль составили 736,9 млрд руб. (+38,5% к 2022 г.) и 118,3 млрд руб. (+150,1%) соответственно. Суммарные активы увеличились на 13,1% и превысили 8,9 трлн руб. Объем перевозок пассажиров в 2023 г. составил 136,3 млрд пасс./км (+11%). Как сообщил генеральный директор – председатель правления РЖД Олег Белозеров на коллегии Минтранса РФ, холдинг в 2023 г. получил доход в размере 3,017 трлн руб., что является историческим рекордом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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