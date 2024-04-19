Суд отправил под домашний арест экс-министра энергетики Подмосковья

Суд отправил под домашний арест экс-министра энергетики ПодмосковьяАлександр Самарин является фигурантом дела об аварии на трубопроводе теплосети в Подольске
Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест экс-министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, который проходит в качестве обвиняемого по делу об аварии на трубопроводе теплосети в Подольске. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Самарин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, министр энергетики Московской области знал о неэффективности мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения в Подольске, а также формально подошел к обеспечению населения горячим тепло- и водоснабжением.
«В результате произошла авария на трубопроводе теплосети, которая привела к разморожению единой теплосистемы микрорайона в городском округе Подольск», – говорится в сообщении пресс-службы.
Следователи отмечают, что в результате аварии жителям микрорайона, организациям и бюджету Московской области был причинен значительный материальный ущерб.
Самарин пробудет под домашним арестом до 17 июня.
Режим ЧС локального характера власти Подольска ввели 5 января из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск. Подачу тепла и горячего водоснабжения в многоквартирные дома в микрорайоне приостановили 4 января из-за прорыва на теплотрассе от котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ).
10 января совет депутатов городского округа Подольск единогласно поддержал передачу имущества АО «КСПЗ» в муниципальную собственность. Решение о передаче было принято президентом Владимиром Путиным.
В январе Басманный суд арестовал начальника котельной ЗАО «КСПЗ» Александра Чикова и заместителя главы администрации Подольска Романа Рязанцева. В марте мера пресечения Чикову была изменена на домашний арест до 5 июня. Рязанцеву вменяют п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), а Чикову – п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).