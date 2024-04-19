Суд отправил под домашний арест экс-министра энергетики Подмосковья

Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест экс-министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, который проходит в качестве обвиняемого по делу об аварии на трубопроводе теплосети в Подольске. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.