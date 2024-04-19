КС уточнил порядок прекращения обязательств управляющих компаний перед жильцами

Обращение о проверке соответствия Конституции ч. 10 ст. 162 и ч. 3 ст. 200 Жилищного кодекса рассмотрено в связи с жалобой красноярской УК «Мир». В 2021 г. службы ЖКХ взыскали с нее задолженность в 15 900 руб. за оплату холодного водоснабжения и водоотведения, поставленных в МКД за восемь месяцев 2019 г. При этом срок действия договора компании об управлении этим зданием истек в декабре 2018 г. На основании оспариваемой нормы суды установили, что заявитель должен продолжать исполнять свои обязанности вплоть до начала управления домом новой организацией. Согласно оспариваемым нормам, при прекращении договора об управлении зданием организация обязана передать новой компании техническую документацию, средства и оборудование в течение трех дней. Истец счел, что трактовка этой нормы допускает сохранение за управляющей организацией обязательств по управлению МКД и статуса исполнителя коммунальных услуг после прекращения договора, если управляющая организация не передала какой-либо другой компании (в том числе по причине отсутствия таковой) техническую документацию и средства оборудования, говорится в жалобе.