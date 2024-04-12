Муниципалитеты смогут сдавать в аренду объекты ЖКХ

Сейчас никто не заключает концессионные соглашения на долгий срок, поскольку это невыгодно внутренним инвесторам: «Приток денег остановился, а содержать этот «хлам» властям не давали. Сейчас им говорят – вы можете заниматься не новыми объектами, которым пять лет, а старыми». Ранее это запрещали делать из-за страха коррупционных схем, говорит он. По словам Крохина, сейчас власти вследствие коммунальных аварий в январе и паводков в Оренбургской области поняли, что «куда ни ткни – везде дырявые дамбы и трубы <...> т. е. старая система управления ЖКХ не работает».