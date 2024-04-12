Муниципалитеты смогут сдавать в аренду объекты ЖКХ

Муниципалитеты смогут сдавать в аренду объекты ЖКХЭто продолжение тенденции на передачу полномочий по коммунальному хозяйству местным властям, говорят эксперты
Муниципалитетам могут дать возможность сдавать в аренду объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при любых сроках их ввода в эксплуатацию. Авторами внесенного в Госдуму законопроекта выступили группа сенаторов и депутатов, среди которых, в частности, зампред думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш («Единая Россия»), председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР) и др.
Сейчас, если такие объекты введены в эксплуатацию более чем за пять лет до даты опубликования извещения о проведении конкурса, передача прав владения ими может осуществляться только по концессионным соглашениям. Такое законодательное ограничение «снижает эффективность использования государственного и муниципального имущества, а также создает трудности правоприменения, устранение которых возможно только путем корректировки требований закона», говорится в пояснительной записке.
Концессионер при заключении концессии сейчас должен за свой счет создать или реконструировать определенное имущество. Реконструкция включает в себя, в частности, внедрение новых технологий, механизацию и автоматизацию производства, модернизацию и замену изношенного оборудования.
Между тем, обращают внимание авторы законопроекта, «далеко не все» объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения со сроком использования более пяти лет нуждаются в реконструкции. Цель передачи прав владения такими объектами – текущее содержание, обслуживание и ремонт без реконструкции, подчеркивается в пояснительной записке. Если же таким объектам потребуется реконструкция, то такое условие при необходимости можно включить в договор аренды.
Кроме того, основная цель заключения концессий – привлечение частных инвестиций – не может быть достигнута во многих муниципальных образованиях: например, из-за отсутствия потенциальных участников конкурсов на право заключения концессии. Кроме того, при заключении концессий у органов местного самоуправления теряется источник доходной части бюджета – арендная плата за пользование муниципальным имуществом, поясняют авторы законопроекта.
Экономически привлекательными концессии для коммерческих организаций могут стать лишь при гарантии возврата инвестированного капитала, а получение выручки, в свою очередь, возможно только в крупных населенных пунктах с большим объемом полученной потребителями воды и тепловой энергии, говорят авторы законопроекта. При этом в муниципальных образованиях с низкой плотностью населения предоставление коммунальных услуг «зачастую носит исключительно социальный характер».
Еще один фактор, который «существенно ограничивает» возможности заключения концессионных соглашений на объекты коммунальной инфраструктуры – ветхость сетей. По словам авторов законопроекта, в некоторых муниципальных образованиях степень их износа составляет более 70%. Наконец, ремонт, реконструкция, модернизация объектов предполагает несение «значительных» затрат концессионером, поскольку существующие тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с учетом законодательных ограничений роста платы граждан за ЖКУ не позволяют компенсировать затраты.
В случае принятия законопроекта сохранится возможность передачи объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения как по договору аренды, так и в рамках концессионного соглашения. При этом, уверены депутаты, будет обеспечена возможность выбора «оптимального» способа передачи прав владения этих объектов исходя из особенностей конкретного региона или муниципального образования.
Эта инициатива направлена на расширение полномочий местных властей в использовании муниципального имущества, пояснил «Ведомостям» председатель союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП Константин Крохин. «Она в русле усилий государства по расшивке сложностей в системе ЖКХ и, прежде всего, коммунальной инфраструктуры, которая плохо содержится местными властями в силу дефицита бюджетных средств», – добавил он. Муниципалитеты – самое бедное звено бюджетной системы, поэтому местным властям дают возможность работать вне рамок концессионных соглашений, сказал Крохин.
Сейчас никто не заключает концессионные соглашения на долгий срок, поскольку это невыгодно внутренним инвесторам: «Приток денег остановился, а содержать этот «хлам» властям не давали. Сейчас им говорят – вы можете заниматься не новыми объектами, которым пять лет, а старыми». Ранее это запрещали делать из-за страха коррупционных схем, говорит он. По словам Крохина, сейчас власти вследствие коммунальных аварий в январе и паводков в Оренбургской области поняли, что «куда ни ткни – везде дырявые дамбы и трубы <...> т. е. старая система управления ЖКХ не работает».
Концессии в сфере ЖКХ заключаются все реже – они себя «очень плохо» показывают в российском жилищно-коммунальном сегменте, подтвердил «Ведомостям» Диденко. «Практика показала, что концессионер, лишенный социальной мотивации, заточен только на извлечение прибыли. В конечном итоге это оборачивается повышением тарифов и сокращением инвестиционных расходов», – пояснил он. В связи с этим настала необходимость искать другие инструменты, в том числе посредством арендаторов, которые, как правило, местные, уточнил Диденко.