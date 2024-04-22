Суд арестовал отца подозреваемого в убийстве байкера в Москве
Замоскворецкий суд Москвы арестовал отца подозреваемого в убийстве байкера Кирилла Ковалева из-за спора на парковке, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Низами Аббасов был арестован до 18 июня. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений (пп. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и соучастии (ч. 5 ст. 33 УК РФ).
По данным следствия, отец подозреваемого Шахина Аббасова давал указания другим фигурантам дела скрываться от правоохранительных органов. Также он пытался договориться с родственниками потерпевших, чтобы избежать уголовного дела.
Адвокат потерпевшей стороны Денис Ковалев сообщил ТАСС, что родителям убитого поступают угрозы со стороны родственников обвиняемых по делу. Защитник сообщил, что по данному факту было подано заявление в полицию.
В ходе заседания следователь сообщила, что при обыске у Низами Аббасова были изъяты 70 млн руб. в различной валюте. При этом его доход составляет 80 000 руб. в месяц. Сам он объяснил, что сумма была накоплена им за 10 лет.
По состоянию на вечер 22 апреля были арестованы четверо фигурантов дела об убийстве Ковалева. Ранее суд отправил в СИЗО 21-летнего гражданина Азербайджана Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве Ковалева.
Суд отправил под стражу и Нахида Гусейнова, который, по версии следствия, предоставил соучастникам автомобиль под своим управлением, на котором они скрылись в неизвестном направлении. Был также арестован Бахтияр Аббасов. По данным следствия, он был участником конфликта, сообщил об инциденте своим родственникам и привлек их к разрешению ситуации.
17 апреля на юго-востоке Москвы в ходе конфликта был убит 24-летний Кирилл Ковалев. Поводом для конфликта стал припаркованный на тротуаре автомобиль Аббасова. Москвич сделал водителю замечание, после чего Аббасов несколько раз ударил его руками и ногами по туловищу и нанес удар ножом в область живота. Пострадавший скончался в больнице.
Поиски нападавшего продолжались два дня. 19 апреля столичная прокуратура сообщила о задержании Шахина Аббасова в Ростовской области с еще двоими соучастниками. Столичная прокуратура ранее сообщила о шестерых фигурантах дела об убийстве Ковалева.