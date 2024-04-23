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В Малайзии при столкновении двух военных вертолетов погибли 10 человек

Ведомости

После столкновения двух вертолетов во время выполнения тренировочного полета на стадионе в Лумуте в штате Перак в Малайзии погибли 10 человек. Об этом пишет малазийская газета The Star.

Все погибшие – члены экипажей вертолетов. По заявлению военно-морского флота Малайзии, для расследования инцидента будет создана следственная комиссия.

«Тела погибших были доставлены в госпиталь военно-морской базы в Лумуте для опознания», – говорится в заявлении.

По данным министерства жилищного строительства и местного самоуправления, два вертолета репетировали пролет перед празднованием 90-летия малазийского ВМФ в мае.

На видеозаписи инцидента видно, как один из вертолетов задел ротор другого, после чего оба врезались в землю. Столкнулись, как отмечается, вертолеты Eurocopter AS555SN Fennec и Agusta-Westland AW-139. Agusta разбился на лестнице стадиона TLDM, а Fennec упал в плавательный бассейн спортивного комплекса. Fennec обслуживал экипаж из трех человек, на борту Agusta находилось семь членов экипажа.

21 апреля два вертолета японских морских сил самообороны разбились во время учений в Тихом океане, один человек погиб, семеро пропали без вести. Инцидент произошел в районе островов Идзу во время ночных учений – на юге от Токио. Предположительно, вертолеты столкнулись друг с другом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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