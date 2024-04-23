В Малайзии при столкновении двух военных вертолетов погибли 10 человек

На видеозаписи инцидента видно, как один из вертолетов задел ротор другого, после чего оба врезались в землю. Столкнулись, как отмечается, вертолеты Eurocopter AS555SN Fennec и Agusta-Westland AW-139. Agusta разбился на лестнице стадиона TLDM, а Fennec упал в плавательный бассейн спортивного комплекса. Fennec обслуживал экипаж из трех человек, на борту Agusta находилось семь членов экипажа.