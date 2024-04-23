В Малайзии при столкновении двух военных вертолетов погибли 10 человек
После столкновения двух вертолетов во время выполнения тренировочного полета на стадионе в Лумуте в штате Перак в Малайзии погибли 10 человек. Об этом пишет малазийская газета The Star.
Все погибшие – члены экипажей вертолетов. По заявлению военно-морского флота Малайзии, для расследования инцидента будет создана следственная комиссия.
«Тела погибших были доставлены в госпиталь военно-морской базы в Лумуте для опознания», – говорится в заявлении.
По данным министерства жилищного строительства и местного самоуправления, два вертолета репетировали пролет перед празднованием 90-летия малазийского ВМФ в мае.
На видеозаписи инцидента видно, как один из вертолетов задел ротор другого, после чего оба врезались в землю. Столкнулись, как отмечается, вертолеты Eurocopter AS555SN Fennec и Agusta-Westland AW-139. Agusta разбился на лестнице стадиона TLDM, а Fennec упал в плавательный бассейн спортивного комплекса. Fennec обслуживал экипаж из трех человек, на борту Agusta находилось семь членов экипажа.
21 апреля два вертолета японских морских сил самообороны разбились во время учений в Тихом океане, один человек погиб, семеро пропали без вести. Инцидент произошел в районе островов Идзу во время ночных учений – на юге от Токио. Предположительно, вертолеты столкнулись друг с другом.