Минобороны Японии: при крушении двух вертолетов погиб один человек

В апреле 2023 г. вертолет UH-60JA сухопутных сил самообороны упал в море в префектуре Окинава, в результате чего погибли 10 человек. В марте 2024 г. Kyodo сообщало, что после анализа обломков и найденного бортового самописца специалисты обнаружили, что мощность обоих двигателей снизилась непосредственно перед крушением. Пока военные не смогли определить причину неисправности.