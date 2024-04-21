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Минобороны Японии: при крушении двух вертолетов погиб один человек

Ведомости

Два вертолета японских морских сил самообороны разбились во время учений в Тихом океане, один человек погиб, семеро пропали без вести. Об этом сообщил министр обороны страны Минору Кихара, передает Kyodo.

Инцидент произошел в районе островов Идзу во время ночных учений – на юге Токио. Предположительно, вертолеты столкнулись друг с другом, сообщил журналистам Кихара. 

Вертолеты SH-60K, каждый из которых перевозил по четыре члена экипажа, потеряли связь в 22:38 и 23:04 [16:38 мск и 23:04 мск 20 апреля]. В ходе поисковых работ были найдены два бортовых самописца.

После инцидента учения сил самоообороны с участием вертолетов SH-60K приостановлены. Причина инцидента пока неизвестна, но министерство сделает все возможное, чтобы найти пропавших без вести, сказал Кихара.

Начальник штаба морских сил самообороны Японии Ре Сакаи заявил, что нет никаких признаков того, что в аварию были вовлечены другие страны.

Вертолет SH-60K имеет длину 19,8 м и весит 10,9 т, может перевозить до четырех человек и имеет собственную противолодочную систему, созданную по образцу SH-60 ВМС США.

В апреле 2023 г. вертолет UH-60JA сухопутных сил самообороны упал в море в префектуре Окинава, в результате чего погибли 10 человек. В марте 2024 г. Kyodo сообщало, что после анализа обломков и найденного бортового самописца специалисты обнаружили, что мощность обоих двигателей снизилась непосредственно перед крушением. Пока военные не смогли определить причину неисправности. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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