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Нотариусы в 2023 году предоставили льготных услуг на 3,5 млрд рублей

Ведомости

В 2023 г. российские нотариусы предоставили льгот разным категориям граждан, в том числе участникам специальной военной операции, членам их семей и вынужденным переселенцам, на сумму 3,5 млрд руб. Об этом сообщил президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик на пресс-конференции «Нотариат 2024: технологии, доступность и социальная ответственность», посвященной Дню нотариата.

Корсик отметил, что нотариальные палаты субъектов России дополняют общефедеральные меры поддержки собственными инициативами.

Отмечается, что в 2023 г. нотариусы РФ совершили 7,2 млн льготных нотариальных действий, что на 50% превышает показатель предыдущего года.

По словам Корсика, нотариат всегда откликается на любые события, где нужна помощь. В частности, нотариальная палата развернула пункты помощи людям в Оренбурге, где от паводка пострадали нотариальные конторы и нотариусы. Он отметил, что ФНП планирует помочь коллегам восстановить работу контор.

«А для людей, пострадавших в ходе трагических событий в "Крокус сити холле", мы немедленно установили отдельные льготы и меры юридической помощи», – добавил Корсик, уточнив, что инициатива реализуется за счет средств нотариусов, без привлечения бюджетных денег.

Сразу после начала спецоперации в феврале 2022 г. нотариусы ввели льготы для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР, писали «Ведомости». В частности, они были освобождены от оплаты услуг правового и технического характера при удостоверении документов. С конца сентября аналогичные льготы начали действовать для мобилизованных граждан.

В феврале 2023 г. сообщалось, что ФНП предоставила мобилизованным гражданам и беженцам из новых регионов льготы на сумму более 300 млн руб. Наиболее востребованными услугами у прибывших с пограничных территорий стали свидетельствование верности копий документов и подлинности подписи переводчика на сделанном им переводе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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