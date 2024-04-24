Нотариусы в 2023 году предоставили льготных услуг на 3,5 млрд рублей
В 2023 г. российские нотариусы предоставили льгот разным категориям граждан, в том числе участникам специальной военной операции, членам их семей и вынужденным переселенцам, на сумму 3,5 млрд руб. Об этом сообщил президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик на пресс-конференции «Нотариат 2024: технологии, доступность и социальная ответственность», посвященной Дню нотариата.
Корсик отметил, что нотариальные палаты субъектов России дополняют общефедеральные меры поддержки собственными инициативами.
Отмечается, что в 2023 г. нотариусы РФ совершили 7,2 млн льготных нотариальных действий, что на 50% превышает показатель предыдущего года.
По словам Корсика, нотариат всегда откликается на любые события, где нужна помощь. В частности, нотариальная палата развернула пункты помощи людям в Оренбурге, где от паводка пострадали нотариальные конторы и нотариусы. Он отметил, что ФНП планирует помочь коллегам восстановить работу контор.
«А для людей, пострадавших в ходе трагических событий в "Крокус сити холле", мы немедленно установили отдельные льготы и меры юридической помощи», – добавил Корсик, уточнив, что инициатива реализуется за счет средств нотариусов, без привлечения бюджетных денег.
Сразу после начала спецоперации в феврале 2022 г. нотариусы ввели льготы для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР, писали «Ведомости». В частности, они были освобождены от оплаты услуг правового и технического характера при удостоверении документов. С конца сентября аналогичные льготы начали действовать для мобилизованных граждан.
В феврале 2023 г. сообщалось, что ФНП предоставила мобилизованным гражданам и беженцам из новых регионов льготы на сумму более 300 млн руб. Наиболее востребованными услугами у прибывших с пограничных территорий стали свидетельствование верности копий документов и подлинности подписи переводчика на сделанном им переводе.