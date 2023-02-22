Нотариусы предоставили беженцам и участникам спецоперации льгот на 300 млн рублей
Федеральная нотариальная палата (ФНП) предоставила мобилизованным гражданам и беженцам из новых регионов льготы на сумму более 300 млн руб., сообщил «Ведомостям» президент ФНП Константин Корсик. Наиболее востребованными услугами у прибывших из пограничных территорий стали свидетельствование верности копий документов и подлинности подписи переводчика на сделанном им переводе, отметил он.
По данным ФНП, беженцы также часто обращаются за свидетельствованием подлинности подписи физических лиц на документах и верности выписок из документов, свидетельствами о праве на наследство и о праве собственности на долю в общем имуществе по заявлению пережившего супруга, подтверждениями согласий, доверенностей и равнозначности электронного и бумажного документов.
Сразу после начала спецоперации в феврале 2022 г. нотариусы ввели льготы для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. В частности, они были освобождены от оплаты услуг правового и технического характера при удостоверении документов. По словам Корсика, за январь и первую половину февраля 2023 г. уже было совершено 21 742 льготных нотариальных действий для беженцев, сумма льгот составила более 11,5 млн руб.
С конца сентября аналогичные льготы начали действовать для мобилизованных граждан. В период частичной мобилизации нотариусы работали на пунктах сбора граждан, сказал представитель ФНП.
«Ведомости» писали, что в сентябре 2022 г. нотариусы наблюдали увеличение обращений мобилизованных граждан, которым срочно нужно было оформить документы, в частности, доверенности. Как минимум 61 региональная нотариальная палата установила тогда график дежурств в выходные дни для местных контор на период частичной мобилизации.