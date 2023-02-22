Нотариусы предоставили беженцам и участникам спецоперации льгот на 300 млн рублей

Сразу после начала спецоперации в феврале 2022 г. нотариусы ввели льготы для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. В частности, они были освобождены от оплаты услуг правового и технического характера при удостоверении документов. По словам Корсика, за январь и первую половину февраля 2023 г. уже было совершено 21 742 льготных нотариальных действий для беженцев, сумма льгот составила более 11,5 млн руб.