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Нотариусы предоставили беженцам и участникам спецоперации льгот на 300 млн рублей

Ведомости

Федеральная нотариальная палата (ФНП) предоставила мобилизованным гражданам и беженцам из новых регионов льготы на сумму более 300 млн руб., сообщил «Ведомостям» президент ФНП Константин Корсик. Наиболее востребованными услугами у прибывших из пограничных территорий стали свидетельствование верности копий документов и подлинности подписи переводчика на сделанном им переводе, отметил он.

По данным ФНП, беженцы также часто обращаются за свидетельствованием подлинности подписи физических лиц на документах и верности выписок из документов, свидетельствами о праве на наследство и о праве собственности на долю в общем имуществе по заявлению пережившего супруга, подтверждениями согласий, доверенностей и равнозначности электронного и бумажного документов.

Сразу после начала спецоперации в феврале 2022 г. нотариусы ввели льготы для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. В частности, они были освобождены от оплаты услуг правового и технического характера при удостоверении документов. По словам Корсика, за январь и первую половину февраля 2023 г. уже было совершено 21 742 льготных нотариальных действий для беженцев, сумма льгот составила более 11,5 млн руб.

С конца сентября аналогичные льготы начали действовать для мобилизованных граждан. В период частичной мобилизации нотариусы работали на пунктах сбора граждан, сказал представитель ФНП.

«Ведомости» писали, что в сентябре 2022 г. нотариусы наблюдали увеличение обращений мобилизованных граждан, которым срочно нужно было оформить документы, в частности, доверенности. Как минимум 61 региональная нотариальная палата установила тогда график дежурств в выходные дни для местных контор на период частичной мобилизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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