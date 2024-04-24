Проживающего в Чехии россиянина осудили за попытку обхода санкций
Суд в Чехии обязал россиянина Владимира Лихутина заплатить штраф в размере 300 000 крон (около $14 000) за попытку нарушения международных санкций, сообщило агентство ČTK. Мужчина пытался продать в РФ BMW, Mercedes-Benz и Audi.
Районный суд города Теплице также постановил конфисковать со счета Лихутина 3,3 млн крон в пользу государства. Суд также запретил ему заниматься продажей автомобилей в течение 20 месяцев. Лихутин в ходе судебного заседания 24 апреля признал вину.
По информации агентства, мужчина пытался экспортировать автомобили в Россию в мае 2022 г., а банки обратили внимание на подозрительный перевод на счет россиянина.
«Бизнесмен хотел прикрыть свой бизнес, временно зарегистрировав транспортные средства в Беларуси. Деньги за автомобили BMW, Mercedes-Benz и Audi клиенты отправляли ему напрямую», – говорится в публикации.
Лихутин, как отмечается, уже несколько лет живет в Чехии, в республике у него родились дети. На суде мужчина заявил, что больше не занимается торговлей автотранспортом.
Прокурор Ян Шолле сообщил, что транспортные средства, которые пытался продать российский гражданин, остались на территории Германии. По его словам, сделка уже была оформлена, деньги частично перевели в Германию, остальное было закреплено на счетах в Чехии. Сейчас сделка отменена, деньги конфискованы государством.
Евросоюз ввел обширные санкции против России в 2022 г. из-за спецоперации на Украине. В том числе страны блока ввели запрет на экспорт любых предметов роскоши. Власти Японии с 5 апреля также запретили экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе дорогостоящих автомобилей, ювелирных изделий и часов с драгоценными металлами.
The Wall Street Journal весной 2022 г. писала, что около 8000 люксовых автомобилей, предназначенных для транспортировки в Россию, застряли в порту Бельгии из-за санкций Евросоюза. Автомобили попали под действие запрета на роскошь, который не допускает экспорт в Россию автомобилей дороже 50 000 евро.