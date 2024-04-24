Проживающего в Чехии россиянина осудили за попытку обхода санкций

Евросоюз ввел обширные санкции против России в 2022 г. из-за спецоперации на Украине. В том числе страны блока ввели запрет на экспорт любых предметов роскоши. Власти Японии с 5 апреля также запретили экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе дорогостоящих автомобилей, ювелирных изделий и часов с драгоценными металлами.