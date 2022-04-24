WSJ узнала о невозможности отправить из Бельгии в РФ 8000 люксовых автомобилей
Около 8000 люксовых автомобилей, предназначенных для транспортировки в Россию, застряли в порту Бельгии из-за санкций Евросоюза, сообщает The Wall Street Journal. Автомобили попали под действие запрета на роскошь, который не допускает экспорт в Россию автомобилей дороже 50 000 евро.
По данным издания, в бельгийском порту Зебрюгге припаркованы в том числе некоторые из последних моделей Lexus, Cadillac и Mercedes, прибывшие из Азии в начале апреля.
«Скопление транспортных средств является одним из примеров путаницы в ключевых европейских портах в отношении того, как интерпретировать санкции против России и обеспечивать их соблюдение», — пишет WSJ.
Зебрюгге является одним из крупнейших европейских портов по перевалке автомобилей. Как заявил газете директор автомобильного терминала порта Зебрюгге Марк Адриансен, в порту помимо автомобилей застряли и другие товары, попавшие под санкции: запчасти для самолетов, химикаты и полупроводники.
Сотрудники порта рассказали о более 1000 контейнеров, следующих в Россию и заблокированных для проверки, отмечает WSJ.
В марте Евросоюз в рамках четвертого пакета санкций против России в ответ на проведение военной операции на Украине ввел запрет на экспорт в Россию автомобилей и другого транспорта стоимостью дороже 50 000 евро. О запрете экспортировать в Россию и Белоруссию предметы роскоши сообщили США, затем такое решение приняли в ЕС.
Власти Японии с 5 апреля запретили экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе дорогостоящих автомобилей, ювелирных изделий и часов с драгоценными металлами, сообщал министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.