WSJ узнала о невозможности отправить из Бельгии в РФ 8000 люксовых автомобилей

В марте Евросоюз в рамках четвертого пакета санкций против России в ответ на проведение военной операции на Украине ввел запрет на экспорт в Россию автомобилей и другого транспорта стоимостью дороже 50 000 евро. О запрете экспортировать в Россию и Белоруссию предметы роскоши сообщили США, затем такое решение приняли в ЕС.