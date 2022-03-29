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Япония запретит экспорт предметов роскоши в Россию

Ведомости

Власти Японии с 5 апреля запретят экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе дорогостоящих автомобилей, ювелирных изделий и часов с драгоценными металлами, сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

«Правительство приняло решение ввести запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили премиум-класса, драгоценные камни, ювелирные изделия. Запрет вступает в силу 5 апреля», — заявил Хагиуда (цитата по ТАСС). Япония, по его словам, продолжит координацию с мировым сообществом по вопросу антироссийских санкций, в первую очередь с G7.

В список запрещенных для экспорта товаров вошли более 20 наименований, в том числе алкоголь, табачные изделия, парфюмерия, косметика, изделия из кожи и меха, одежда, обувь, шляпы, ковры, ювелирные и керамические изделия, стеклянная посуда, снаряжение для дайвинга, легковые автомобили и мотоциклы, ноутбуки, часы с драгоценными металлами, рояли, предметы изобразительного искусства и антиквариат.

В 2021 г. объем экспорта Японии в Россию составил 862,4 млрд иен, или $6,9 млрд. Более половины пришлось на автомобили и запчасти.

Власти Японии приняли несколько пакетов санкций в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Также Япония запретила экспорт в Россию некоторых товаров, в том числе полупроводников, телекоммуникационного оборудования, ПО, оружия и нефтеперерабатывающего оборудования. Власти страны заморозили активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ.

11 марта о запрете экспортировать в Россию и Белоруссию предметы роскоши сообщили США. Вслед за США такое решение приняли в ЕС. Западные страны ввели массированные экономические санкции против России после начала специальной военной операции. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Под ограничения попал в том числе ЦБ РФ, чьи международные валютные резервы в евро и долларах были заморожены, а также российские бизнесмены, политики, топ-менеджеры госкомпаний, телеведущие российских государственных телеканалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных