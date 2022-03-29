Япония запретит экспорт предметов роскоши в Россию

11 марта о запрете экспортировать в Россию и Белоруссию предметы роскоши сообщили США. Вслед за США такое решение приняли в ЕС. Западные страны ввели массированные экономические санкции против России после начала специальной военной операции. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Под ограничения попал в том числе ЦБ РФ, чьи международные валютные резервы в евро и долларах были заморожены, а также российские бизнесмены, политики, топ-менеджеры госкомпаний, телеведущие российских государственных телеканалов.