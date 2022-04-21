Великобритания расширила экономические санкции в отношении России
Правительство Великобритании расширило список товаров, которые будет запрещено ввозить из России, а также товаров с повышенным тарифом на импорт, говорится на сайте кабмина страны. В частности, Соединенное Королевство запретит импортировать из России серебро, изделия из дерева и дорогостоящие товары, в том числе икру.
Также Великобритания повысит импортные тарифы на 35% на некоторые товары из России и Белоруссии, объем годового импорта которых оценивается в 130 млн фунтов стерлингов (13,5 млрд руб.). Под такую меру подпадут в том числе алмазы и каучук. Всего новые меры королевства затронут импорт из России на сумму более 1 млрд фунтов стерлингов (104,3 млрд руб.) в год.
Ранее сегодня Соединенное Королевство ввело новые санкции в отношении россиян и компаний в связи со спецоперацией на Украине. Под ограничения попали ГТЛК, концерн «Калашников» и другие оборонные предприятия и НИИ, а также глава РЖД Олег Белозеров, врио главы МЧС Александр Чуприян, представитель Минобороны России Игорь Конашенков и др.
До этого власти Великобритании уже повышали тарифы на импорт некоторых товаров из России и Белоруссии, запретили импорт части изделий, в том числе из чугуна и стали, а также ограничили экспорт квантовых технологий, передовых материалов и предметов роскоши. Также страна закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов и заморозила активы бизнесменов и ЦБ России.