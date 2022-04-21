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Великобритания расширила экономические санкции в отношении России

Ведомости

Правительство Великобритании расширило список товаров, которые будет запрещено ввозить из России, а также товаров с повышенным тарифом на импорт, говорится на сайте кабмина страны. В частности, Соединенное Королевство запретит импортировать из России серебро, изделия из дерева и дорогостоящие товары, в том числе икру. 

Также Великобритания повысит импортные тарифы на 35% на некоторые товары из России и Белоруссии, объем годового импорта которых оценивается в 130 млн фунтов стерлингов (13,5 млрд руб.). Под такую меру подпадут в том числе алмазы и каучук. Всего новые меры королевства затронут импорт из России на сумму более 1 млрд фунтов стерлингов (104,3 млрд руб.) в год. 

Ранее сегодня Соединенное Королевство ввело новые санкции в отношении россиян и компаний в связи со спецоперацией на Украине. Под ограничения попали ГТЛК, концерн «Калашников» и другие оборонные предприятия и НИИ, а также глава РЖД Олег Белозеров, врио главы МЧС Александр Чуприян, представитель Минобороны России Игорь Конашенков и др. 

До этого власти Великобритании уже повышали тарифы на импорт некоторых товаров из России и Белоруссии, запретили импорт части изделий, в том числе из чугуна и стали, а также ограничили экспорт квантовых технологий, передовых материалов и предметов роскоши. Также страна закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов и заморозила активы бизнесменов и ЦБ России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных