Великобритания расширила экономические санкции в отношении России

До этого власти Великобритании уже повышали тарифы на импорт некоторых товаров из России и Белоруссии, запретили импорт части изделий, в том числе из чугуна и стали, а также ограничили экспорт квантовых технологий, передовых материалов и предметов роскоши. Также страна закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов и заморозила активы бизнесменов и ЦБ России.