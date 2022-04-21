Британия ввела санкции против ГТЛК, «Калашникова», глав РЖД, МЧС и Конашенкова
Великобритания расширила санкционный список в связи с военной операцией а Украине, под ограничения попали еще 26 российских физлиц и юрлиц. Среди юрлиц — ГТЛК, концерн «Калашников» и ряд оборонных предприятий и НИИ. Из физлиц — руководитель РЖД Олег Белозеров, и.о. главы МЧС Александр Чуприян, представитель Минобороны Игорь Конашенков, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, глава связанного с минобороны медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов и высокопоставленные силовики. Это следует из сообщения на сайте британского правительства.
«Все эти дополнительные санкции связаны с военными и оборонными возможностями России, поскольку Великобритания и ее союзники используют санкции, чтобы помешать нынешним и будущим военным усилиям Путина. Санкции направлены как против генералов, так и против частных лиц и компаний», — говорится в сообщении.
В частности, санкции против ГТЛК объясняются тем, что это «крупнейшая в России лизинговая компания, работающая с различными видами транспорта и спецтехники».
Кроме «Калашникова» под санкциями из связанных с ОПК юрлиц оказались Всероссийский НИИ автоматики имени Н.Л. Духова, Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМАШ), ракетно-космический центр «Прогресс», АО «Промтех-Дубна», Арзамасский машиностроительный завод.
Ограничения в отношении физлиц также введены против представителей различных силовых структур — подполковника Азатбека Омурбекова, командующего ВДВ Андрея Сердюкова, первого замначальника Главного штаба генерал-полковника Николая Богдановского, командующего Силами специальных операций России Валерия Флюстикова, первого замдиректора ФСБ Сергея Королева и др.