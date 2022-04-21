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Британия ввела санкции против ГТЛК, «Калашникова», глав РЖД, МЧС и Конашенкова

Ведомости

Великобритания расширила санкционный список в связи с военной операцией а Украине, под ограничения попали еще 26 российских физлиц и юрлиц. Среди юрлиц — ГТЛК, концерн «Калашников» и ряд оборонных предприятий и НИИ. Из физлиц — руководитель РЖД Олег Белозеров, и.о. главы МЧС Александр Чуприян, представитель Минобороны Игорь Конашенков, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, глава связанного с минобороны медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов и высокопоставленные силовики. Это следует из сообщения на сайте британского правительства.

«Все эти дополнительные санкции связаны с военными и оборонными возможностями России, поскольку Великобритания и ее союзники используют санкции, чтобы помешать нынешним и будущим военным усилиям Путина. Санкции направлены как против генералов, так и против частных лиц и компаний», — говорится в сообщении.

В частности, санкции против ГТЛК объясняются тем, что это «крупнейшая в России лизинговая компания, работающая с различными видами транспорта и спецтехники».

Кроме «Калашникова» под санкциями из связанных с ОПК юрлиц оказались Всероссийский НИИ автоматики имени Н.Л. Духова, Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМАШ), ракетно-космический центр «Прогресс», АО «Промтех-Дубна», Арзамасский машиностроительный завод.

Ограничения в отношении физлиц также введены против представителей различных силовых структур — подполковника Азатбека Омурбекова, командующего ВДВ Андрея Сердюкова, первого замначальника Главного штаба генерал-полковника Николая Богдановского, командующего Силами специальных операций России Валерия Флюстикова, первого замдиректора ФСБ Сергея Королева и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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