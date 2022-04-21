Британия ввела санкции против ГТЛК, «Калашникова», глав РЖД, МЧС и Конашенкова

«Все эти дополнительные санкции связаны с военными и оборонными возможностями России, поскольку Великобритания и ее союзники используют санкции, чтобы помешать нынешним и будущим военным усилиям Путина. Санкции направлены как против генералов, так и против частных лиц и компаний», — говорится в сообщении.



В частности, санкции против ГТЛК объясняются тем, что это «крупнейшая в России лизинговая компания, работающая с различными видами транспорта и спецтехники».



Кроме «Калашникова» под санкциями из связанных с ОПК юрлиц оказались Всероссийский НИИ автоматики имени Н.Л. Духова, Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМАШ), ракетно-космический центр «Прогресс», АО «Промтех-Дубна», Арзамасский машиностроительный завод.