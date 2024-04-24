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Суд продлил арест Блиновской до 26 июля

Ведомости

Московский городской суд продлил меру пресечения блогеру Елене Блиновской, она продолжит находиться под стражей до 26 июля, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением Московского городского суда Блиновской Елене Олеговне продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 июля 2024 г.», – говорится в сообщении.

Следственный комитет (СК) настаивал на продлении ареста блогеру. Представитель ведомства полностью поддержала в суде следователя. Адвокат Наталия Сальникова в суде заявила, что Блиновская, обвиняемая в неуплате более 900 млн руб. налогов и легализации доходов, полученных преступных путем, готова погасить причиненный бюджету РФ ущерб. Прокурор заметила, что желание погасить ущерб у блогера появилось только после изменения ей меры пресечения.

Блиновскую задержали в конце апреля 2023 г. при попытке выехать в Белоруссию. СК России предъявил ей обвинения по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств или имущества в особо крупном размере, приобретенных в результате совершения преступления). В июле суд арестовал свыше 100 млн руб. в разных валютах и средства на 50 банковских счетах блогера. Тогда же суд наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, включая столичную элитную квартиру Блиновской.

22 января 2024 г. Блиновскую поместили в СИЗО № 6 «Печатники» в Москве до 26 апреля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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