Суд продлил арест Блиновской до 26 июля
Московский городской суд продлил меру пресечения блогеру Елене Блиновской, она продолжит находиться под стражей до 26 июля, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
«Постановлением Московского городского суда Блиновской Елене Олеговне продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 июля 2024 г.», – говорится в сообщении.
Следственный комитет (СК) настаивал на продлении ареста блогеру. Представитель ведомства полностью поддержала в суде следователя. Адвокат Наталия Сальникова в суде заявила, что Блиновская, обвиняемая в неуплате более 900 млн руб. налогов и легализации доходов, полученных преступных путем, готова погасить причиненный бюджету РФ ущерб. Прокурор заметила, что желание погасить ущерб у блогера появилось только после изменения ей меры пресечения.
Блиновскую задержали в конце апреля 2023 г. при попытке выехать в Белоруссию. СК России предъявил ей обвинения по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств или имущества в особо крупном размере, приобретенных в результате совершения преступления). В июле суд арестовал свыше 100 млн руб. в разных валютах и средства на 50 банковских счетах блогера. Тогда же суд наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, включая столичную элитную квартиру Блиновской.
22 января 2024 г. Блиновскую поместили в СИЗО № 6 «Печатники» в Москве до 26 апреля.