Блиновская готова погасить ущерб в размере более 900 млн рублей
Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате более 900 млн руб. налогов и легализации доходов, полученных преступных путем, готова погасить причиненный бюджету РФ ущерб, заявила ее адвокат Наталия Сальникова в Московском городском суде, пишет ТАСС.
Следователь просит суд продлить срок ареста Блиновской до конца лета.
«Елена Олеговна готова погасить ущерб. У нас есть для этого разрешение следователя о снятии ареста с некоторого имущества Блиновской», – уточнила Сальникова.
Следователь отметил, что муж блогера Алексей Блиновский специально отправился в зону спецоперации, чтобы ей смягчили меру пресечения. Блиновский намеренно оставил детей без попечения родителей, считает он.
Следственный комитет (СК) настаивает на продлении ареста блогеру. Представитель ведомства полностью поддержала в суде следователя. Прокурор заметила, что желание погасить ущерб у Блиновской появилось только после изменения ей меры пресечения.
13 апреля ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что Блиновский, которого вместе с его женой обвиняют в неуплате налогов и легализации денег, в ближайшее время окажется в зоне проведения спецоперации на Украине. Он решил заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ.
Блиновскую задержали в конце апреля 2023 г. при попытке выехать в Белоруссию. СК России предъявил ей обвинения по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег или имущества в особо крупном размере, приобретенных в результате совершения преступления). В июле суд арестовал свыше 100 млн руб. в разных валютах и средства на 50 банковских счетах блогера. Тогда же суд наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, включая столичную элитную квартиру Блиновской.
22 января 2024 г. Блиновскую поместили в СИЗО № 6 «Печатники» в Москве, она будет находиться в изоляторе до 26 апреля.
22 марта следствие расширило обвинение паре, увеличив в окончательной редакции размер легализованных средств и имущества, приобретенных преступным путем, с 43 млн до более 700 млн руб. Супругам вменяется неуплата более 900 млн руб. налогов. «Королева марафонов» также обвиняется в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей (ст. 187 УК РФ). Алексею предъявили обвинение в окончательной редакции 21 марта, он не признал вину.