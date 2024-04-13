Муж Елены Блиновской решил поехать в зону спецоперации
Алексей Блиновский, которого вместе с его женой Еленой обвиняют в неуплате налогов и легализации денег, в ближайшее время окажется в зоне проведения спецоперации на Украине. Он решил заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Контракт заключен, да, это правда. Решение сам принимал», – сказал собеседник агентства, добавив, что Блиновский решил «не светить эту историю».
Telegram-канал Shot также пишет, что поехать в зону боевых действий муж блогера Блиновской решил в попытке избежать потери своего последнего бизнеса. Мужчина, как утверждается в публикации, владел 12 компаниями, однако сейчас «из-за проблем с семейными счетами и огромными долгами» бизнесмен испытывает серьезные финансовые трудности.
Блиновскую задержали в конце апреля 2023 г. при попытке выехать в Белоруссию. СК России предъявил ей обвинения по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег в особо крупном размере). В июле суд арестовал свыше 100 млн руб. в разных валютах и средства на 50 банковских счетах блогера. Тогда же суд наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, включая столичную элитную квартиру Блиновской.
22 января 2024 г. Блиновскую поместили в СИЗО № 6 «Печатники» в Москве, она будет находиться в изоляторе до 26 апреля.
22 марта следствие расширило обвинение паре, увеличив в окончательной редакции размер легализованных средств и имущества, приобретенных преступным путем, с 43 млн до более 700 млн руб. Супругам вменяется неуплата более 900 млн руб. налогов. «Королева марафонов» также обвиняется в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей (ст. 187 УК РФ). Алексею предъявили обвинение в окончательной редакции 21 марта, он не признал вину.