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Муж Елены Блиновской решил поехать в зону спецоперации

Ведомости

Алексей Блиновский, которого вместе с его женой Еленой обвиняют в неуплате налогов и легализации денег, в ближайшее время окажется в зоне проведения спецоперации на Украине. Он решил заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Контракт заключен, да, это правда. Решение сам принимал», – сказал собеседник агентства, добавив, что Блиновский решил «не светить эту историю».

Telegram-канал Shot также пишет, что поехать в зону боевых действий муж блогера Блиновской решил в попытке избежать потери своего последнего бизнеса. Мужчина, как утверждается в публикации, владел 12 компаниями, однако сейчас «из-за проблем с семейными счетами и огромными долгами» бизнесмен испытывает серьезные финансовые трудности.

Блиновскую задержали в конце апреля 2023 г. при попытке выехать в Белоруссию. СК России предъявил ей обвинения по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег в особо крупном размере). В июле суд арестовал свыше 100 млн руб. в разных валютах и средства на 50 банковских счетах блогера. Тогда же суд наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, включая столичную элитную квартиру Блиновской. 

22 января 2024 г. Блиновскую поместили в СИЗО № 6 «Печатники» в Москве, она будет находиться в изоляторе до 26 апреля.

22 марта следствие расширило обвинение паре, увеличив в окончательной редакции размер легализованных средств и имущества, приобретенных преступным путем, с 43 млн до более 700 млн руб. Супругам вменяется неуплата более 900 млн руб. налогов. «Королева марафонов» также обвиняется в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей (ст. 187 УК РФ). Алексею предъявили обвинение в окончательной редакции 21 марта, он не признал вину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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