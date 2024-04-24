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Суд в Коми заочно арестовал Каспарова и Гудкова

Ведомости

Сыктывкарский городской суд заочно арестовал чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова, сооснователя Форума свободной России (признан нежелательной в РФ организацией) Ивана Тютрина и экоактивистку Евгению Чирикову – все они признаны в РФ иностранными агентами – в рамках обвинения в создании террористического общества. Сообщение об этом опубликовано на сайте суда.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок их содержания под стражей будет исчисляться с момента задержания, а в случае их задержания на территории иностранного государства – с момента передачи российским правоохранительным органам.

Каспарова признали иностранным агентом в мае 2022 г. С тех пор его несколько раз штрафовали в России за нарушение порядка деятельности иностранного агента. В начале декабря 2023 г. шахматисту назначили штраф в размере 30 000 руб. по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предусмотренных законодательством).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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