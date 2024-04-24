Суд в Коми заочно арестовал Каспарова и Гудкова
Сыктывкарский городской суд заочно арестовал чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова, сооснователя Форума свободной России (признан нежелательной в РФ организацией) Ивана Тютрина и экоактивистку Евгению Чирикову – все они признаны в РФ иностранными агентами – в рамках обвинения в создании террористического общества. Сообщение об этом опубликовано на сайте суда.
Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок их содержания под стражей будет исчисляться с момента задержания, а в случае их задержания на территории иностранного государства – с момента передачи российским правоохранительным органам.
Каспарова признали иностранным агентом в мае 2022 г. С тех пор его несколько раз штрафовали в России за нарушение порядка деятельности иностранного агента. В начале декабря 2023 г. шахматисту назначили штраф в размере 30 000 руб. по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предусмотренных законодательством).