Суд в Коми заочно арестовал Каспарова и Гудкова

Каспарова признали иностранным агентом в мае 2022 г. С тех пор его несколько раз штрафовали в России за нарушение порядка деятельности иностранного агента. В начале декабря 2023 г. шахматисту назначили штраф в размере 30 000 руб. по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предусмотренных законодательством).