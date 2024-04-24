ТАСС: задержана бывший первый зампред правительства Подмосковья Стригункова

Стригунковой 44 года, она начала трудовую биографию в 2001 г. с должности ведущего специалиста отдела финансово-бюджетного регулирования министерства экономики Московской области. Позже, стала начальником управления государственных программ ведомства. С февраля 2014 г. занимала должность заместителя министра экономики Московской области. С мая 2015 г. стала первым заместителем министра экономики Московской области, с октября 2019 г. – первым замминистра здравоохранения Московской области, а с 16 января 2020 г. – министром здравоохранения Московской области. Должность первого зампредседателя правительства Подмосковья получила в феврале 2022 г. Покинула ее в конце марта 2024 г.