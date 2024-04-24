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ТАСС: задержана бывший первый зампред правительства Подмосковья Стригункова

Ведомости

Бывший первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова задержана в Москве по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Стригункова была задержана в Москве по подозрению в получении взятки. В настоящее время устанавливается сумма взятки, а также взяткодатель», – цитирует агентство своего собеседника. 

По информации Telegram-канала Mash, Стригункову подозревают в получении взятки в 150 млн руб. Канал уточняет, что информацию от этом передал правоохранителям тот, кто «предлагал деньги за ее "услуги"».

Стригунковой 44 года, она начала трудовую биографию в 2001 г. с должности ведущего специалиста отдела финансово-бюджетного регулирования министерства экономики Московской области. Позже, стала начальником управления государственных программ ведомства. С февраля 2014 г. занимала должность заместителя министра экономики Московской области. С мая 2015 г. стала первым заместителем министра экономики Московской области, с октября 2019 г. – первым замминистра здравоохранения Московской области, а с 16 января 2020 г. – министром здравоохранения Московской области. Должность первого зампредседателя правительства Подмосковья получила в феврале 2022 г. Покинула ее в конце марта 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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